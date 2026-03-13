No pierdan de vista: Así cómo ajustó la sorpresa de Gaceta Hípica buscará un buen dividendo para el 5y6

Suscríbete a nuestros canales

La acción regresa al óvalo de Coche con una programación de lujo que promete emociones de principio a fin. En el marco de la reunión número 12, las autoridades hípicas presentan 13 competencias a la pista que destacan por su calidad del turf criollo.

Asimismo, en la cartelera acapara la atención con cuatro clásicos de grado: Eduardo Larrazábal (GIII), Socopó (GIII), Gustavo J. Sanabria (GII) y el José María Vargas (GII).

La duodécima del programa, quinta válida para el juego del 5y6 Nacional, es reservada para yeguas nacionales e importadas de cinco y más años, debutantes o no ganadoras, en distancia de 1.400 metros.

La Rinconada: Una sorpresa 5y6 Datos hípicos

La castaña My Believer Mate (número 2) es una de las 13 inscritas para la válida, con la monta del destacado jockey profesional Johan Aranguren y se estrena en la cuadra de Noel Kucich para los colores del Stud Azatlan.

La hija de Majesto en My Favorite Gift por Tapit, se perfila como la tercera favorita, y es una sorpresa para Gaceta Hípica, por lo que reaparece luego de 147 días sin estar en actuaciones públicas.

Su última competencia arribó en el quinto lugar a 8 1/4 cuerpos de la triunfadora Tianshan.

Ajuste 5y6: La Rinconada

Este miércoles 11 de marzo, la nueva presentada por Kucich galopó dos vueltas, en pelo publicado en la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromo (INH).

