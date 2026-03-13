MLB: Luisangel Acuña acecha titularidad con Medias Blancas de Chicago

Suscríbete a nuestros canales

Luisangel Acuña está mostrando con creces que tiene un lugar en Grandes Ligas. Su nivel en el Spring Training con Medias Blancas de Chicago está siendo simplemente sensacional. El venezolano con un rendimiento superlativo está ganándose la titularidad para 2026.

Acuña extendió su racha ofensiva al ligar de 4-2 en el reciente compromiso ante Gigantes. El venezolano que llegó en invierno a White Sox alcanzó su tercer juego consecutivo con múltiples imparables, elevando su promedio de bateo a .440 durante el Spring Training 2026.

La oportunidad de ser titular en el jardín central aumentó tras las molestias físicas de Brooks Baldwin. Luisangel ha demostrado una solvencia defensiva impecable en los jardines de Chicago, manteniendo un porcentaje de fildeo de 1.000 tras 31 entradas disputadas.

¿Cuál es el potencial real de Luisangel Acuña con Medias Blancas de Chicago?

Luisangel Acuña es un prospecto superlativo que necesita rodaje constante para demostrar su techo real en Grandes Ligas. Su desarrollo físico y técnico sugiere que tiene un margen de crecimiento importante. Su defensa y su ofensiva están, pero necesita tiempo de juego.

Con un OPS de 1.081, el jugador se ha convertido en la pieza más productiva del conjunto patiblanco durante el Spring Training. Su capacidad para embasarse y la velocidad en las almohadillas le otorgan una ventaja competitiva sobre otros candidatos de la MLB.

White Sox apostó por el venezolano en un importante cambio por Luis Robert Jr. El equipo confía en el talento del pelotero y con un grupo joven que va a crecer junto, seguramente en unos años sea uno de los equipos a batir en Liga Americana.

Proyección de Luisangel Acuña con White Sox en 2026

Baseball-Reference le da una proyección bastante prudente a Luisangel Acuña, pero está determinado por su rol de suplente en White Sox durante 2026. Sin embargo, esos números aumentarán si el pelotero venezolano logra hacerse con la titularidad.

Proyección de Acuña en 2026:

- 272 turnos, 42 anotadas, 69 hits, 12 dobles, 1 triple, 7 jonrones, 27 impulsadas, 13 bases robadas, 23 boletos, 59 ponches, .254 PRO, .317 OBP, .382 SLG, .699 OPS