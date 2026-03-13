La razón por la cual Argentina no jugaría la Finalísima

Suscríbete a nuestros canales

Encabezada por el seleccionador nacional Lionel Scaloni, Argentina comenzó con la incertidumbre sobre jugar el esperada Finalissima contra España, encuentro que reúne a los campeones de la Copa América y Eurocopa.

Durante el sorteo de la Copa del Mundo, celebrada en Washington en diciembre de 2025, el dirigente sorprendió al afirmar que no estaba claro si el partido frente al combinado español llegaría a disputarse. En los días previos, varios medios argentinos habían señalado que la cercanía del Mundial y el riesgo de sufrir una derrota dolorosa complicaban la organización de ese enfrentamiento.

Detrás de esas dudas también existía un contexto interno complejo dentro de la AFA. En ese momento continuaba una investigación sobre su presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, mientras surgían tensiones entre la dirigencia y parte del plantel. Una de las situaciones que generó mayor molestia fue un amistoso organizado en Angola, un partido que, según trascendió, benefició económicamente a la federación pero afectó la planificación deportiva de Scaloni y el estado físico de los jugadores, incluido Lionel Messi, quien disputó los 90 minutos.

Finalísima en veremos

Además, surgieron interrogantes sobre la posible sede del encuentro. Qatar había ofrecido una suma considerable para albergar la Finalissima, pero dentro de la AFA existían dudas sobre cómo se manejarían esos ingresos. A esto se sumó el problema del calendario, ya que España no aseguró su clasificación al Mundial hasta noviembre de 2025, lo que dejó solo la ventana de marzo disponible para jugar el partido, apenas tres meses antes del inicio del torneo mundialista.

Aunque Qatar apuntó como la sede para el esperado compromiso, el país se estaría siendo descartado debido al gran conflicto que atraviesan en Medio Oriente, siendo esta una posible puerta para la posible cancelación del evento. El Santiago Bernabéu estaría surgiendo como casa del duelo, pero la AFA no daría el visto bueno, tomando en cuenta antecedentes en territorio español, incluido un 1-6 en un amistoso previo a la Copa del Mundo 2018.