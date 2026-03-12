Lamine Yamal se ausenta al entrenamiento del Barcelona ¿Cuál es la razón?

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha vuelto al trabajo este jueves con la mirada puesta en el duelo del próximo domingo 15 de marzo ante el Sevilla por la Liga.

No obstante, la sesión en la Ciudad Deportiva Joan Gamper ha estado marcada por la baja de Lamine Yamal, encendiendo las alarmas entre la afición.

Tras el amargo empate 1-1 ante el Newcastle en la ida de los octavos de final de la Champions League, el equipo de Hansi Flick buscaba recuperar sensaciones, pero lo hizo sin su principal puñal en ataque.

¿Qué le pasa a Lamine Yamal?

A diferencia de las lesiones musculares que suelen azotar a la plantilla, el motivo de la ausencia del joven internacional español es de carácter médico, no físico-traumático.

De acuerdo al club azulgrana, Lamine padece un cuadro de malestar general leve. Se encuentra en un estado de debilidad, lo que le ha impedido ejercitarse al ritmo de sus compañeros.

Los servicios médicos le han prescrito descanso total y se ha quedado en su domicilio para recuperarse lo antes posible.

¡No parece grave!

A pesar de no haber entrenado hoy, el optimismo rodea al "10" culé. El club no lo ha descartado para el domingo de momento. Al no existir una lesión muscular o articular, su disponibilidad dependerá exclusivamente de cómo evolucione su fuerza y energía en las próximas 48 horas.

El Barça necesita sumar de a tres en el Spotify Camp Nou tras el desgaste europeo para mantenerse alejado del Real Madrid en la cima del campeonato. La posible baja de Lamine Yamal obligaría a retocar el once inicial en un tramo decisivo de la temporada.