Maykor Ibarra revela el "batacazo" que promete dividendos de lujo en el 5y6 dominical de la R05

Como todos los miércoles, meridiano hizo presencia en las instalaciones del hipódromo La Rinconada, con el fin de conocer las impresiones de los protagonistas que hacen vida en el óvalo de Coche.

En esta oportunidad, se conversó con el jinete profesional Maykor Ibarra, quien tiene tres montas para el domingo en la reunión número 05 de la temporada, dentro del primer meeting del año, que llega a su fecha 05.

Maykor tienes tres importantes compromisos para esta nueva reunión de carreras.

En la segunda carrera de la tarde, montas por primera vez a la yegua Arantza Victoria ¿Qué nos puedes decir para esta ocasión?

-Esta yegua reaparece en las manos del entrenador Deibis Guevara, ella anda bien por cancha, tiene unos briseos buenos para la competencia y de verdad esperamos hacer un buen papel este domingo.

Para la tercera carrera especial para caballos nacionales e importados de tres años debutantes o no ganadores subirás al lomo del potro Doctor Rodilla ¿Cómo anda este caballo?

-Este caballo tengo tres semanas briseando, de verdad su condición es excelente y respetando la presencia del caballo importado Magabure, esperamos hacer un buen papel con el nuestro.

Por último, en la carrera de los acumulados que todos quieren ganar haces yunta con Eliecer Gómez en la yegua Loca Te Pones.

-Sí, reaparecemos con el entrenador Eliecer Gómez. Una yegua que está bastante bien y corre en la última válida les recomiendo que no la dejen fuera de sus combinaciones porque podemos decidir.