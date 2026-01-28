¡Sentencia en la arena! Yoelbis González asegura que la distancia es ideal para ganar en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

La destreza que exhibe Yoelbis González sobre los purasangres de carrera resulta impresionante. El joven látigo llega con el impulso de una victoria magistral el pasado domingo a bordo de Colossus, ejemplar con el que dictó cátedra tras dominar a sus rivales de punta a punta en un alarde de pulso y condiciones.

La Rinconada: Meridiano Web Entrevista Jinete

Para esta semana, el jinete cuenta con cuatro nuevas oportunidades de visita al recinto de ganadores. Ante tal expectativa, el equipo de Meridiano Web lo abordó durante la jornada de ajustes de este miércoles en el óvalo de Coche.

El objetivo fue claro: obtener de primera mano la información sobre su carta de mayor fuerza, esa que la fanaticada no debe excluir de ninguna combinación para el 5y6 nacional.

Yoelbis, por primera ocasión en el lomo de la castaña de cuatro años Good Luck Babe.

-Esta yegua ha tenido buenas carreras anteriormente, atraviesa una buena condición física y esperamos que haga una buena actuación en su nueva cuadra y con mi monta Dios mediante.

Luego en el 5y6 y luego de 259 días sin correr montaras al hijo de Majesto, Good Boy.

- Este purasangre superó ciertos inconvenientes físicos que el equipo de establo subsanó con éxito. Ante su notable mejoría, el entrenador decidió inscribirlo para esta jornada.

Tras completar su ciclo de trabajos matutinos, el ejemplar luce una condición impecable; este estado de forma me otorga la confianza necesaria para asegurar que cumpliremos una actuación sobresaliente e, incluso, alcanzaremos la victoria que tanto buscamos.

Luego la importada Naa Dudette regresa a tus manos y cuenta con 200 metros más para sus medios locomotivos en la segunda válida.

- Bajo mi conducción, esta yegua acumula actuaciones de valor que incluyen una destacada figuración clásica y un posterior quinto puesto en un lote exigente. Pese a que en su salida más reciente enfrentó un recorrido adverso, cumplió con un desempeño notable.

Para este compromiso, el regreso a la distancia de 1.400 metros resulta ideal; este factor técnico es la clave que nos permite proyectar un triunfo seguro y cruzar la meta en ganancia.

Nuevas victorias: Datos Hípicos Reunión 05 La Rinconada

Por último, en la octava carrera en yunta con el entrenador Wladimir Sánchez montas al ejemplar Mufasa.

- Agradezco enormemente la oportunidad que me brindan tanto el propietario como el preparador. Este es un caballo de mucha clase que siempre está en la decisión; sus últimas actuaciones así lo confirman. Para esta jornada, el optimismo es total: confiamos en que el desarrollo de la carrera nos favorezca para cruzar la meta en el primer lugar con el favor de Dios