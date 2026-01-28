Oscar Manuel González listo para la reaparecida: Analizamos sus ejemplares más claros en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El equipo de Meridiano Web asistió la mañana de este miércoles 28 de enero a los espacios del hipódromo La Rinconada, a fin de estar presente en la jornada de ajustes y aprovechas de buscar información con los jinetes y entrenadores claves a ser los protagonistas en participar en la quinta reunión, a disputarse este domingo 01 de febrero.

Entrevista: Entrenador Reaparece La Rinconada Datos hípicos

Uno de los entrenadores quien asistió a la mencionada actividad fue Oscar Manuel González quien cumplió con una excelente campaña en el óvalo de Coche con un total de 619 victorias para 3.378 ejemplares presentados de acuerdo con la información consultada por el sitio web de Anécdotas Hípicas.

Sin embargo, un cambio de destino tenía preparado para González quien tuvo una fructífera carrera como entrenador de purasangres en Estados Unidos, país donde por 11 años cumplió con una destacada campaña en el hipódromo de Gulfstream Park, por lo que dejó un total de 206 victorias para 1.551 presentaciones en su campaña profesional.

Su última actuación en Gulfstream Park fue el día jueves 15 de enero del presente año 2026 en la primera carrera, un Maiden Optional Claiming de $50.000, al presentar a Magic Solar y fue capaz de llegar en la segunda posición.

En esta oportunidad, el reconocido trainer venezolano aprovechó su reaparecida a la arena caraqueña para ser entrevistado para este medio digital, a fin de conversar las condiciones físico – atlética de sus cuatro ejemplares presentados oficialmente para la jornada dominical, esto como parte del primer meeting de la presente temporada: La cuatroañera Toda Una Rubia para la primera carrera, el castaño Doble Ataque en la cuarta competencia luego el cincoañero Gran Morey en la cuarta válida para el 5y6 y para cerrar con la yegua Mitología para la carrera de los acumulados del juego de las mayorías.

Un gran saludo para usted entrenador y estamos agradecidos por la entrevista. Reaparece luego de una larga estancia por Estados Unidos donde fue capaz de ganar más de 200 victorias ¿Cómo se siente al reaparecer aquí en el principal óvalo venezolano?

-Ante todo muchas gracias por tomarse el tiempo. Si, regreso luego de 11 años trabajando en Estados Unidos. Aquí me he encontrado con un hipódromo La Rinconada muy bonito, bastante organizado y eso es importante para dar los primeros pasos y trabajar aquí en la arena.

¿Con cuántos ejemplares cuentan en su cuadra entrenador?

-En este momento, tenemos 35 ejemplares. Esperamos que a medida que empiecen a correr y vayamos trabajando pues tendremos algo más y estaremos formando una cuadra bien competitiva para este 2026.

¿Coméntanos acerca de sus expectativas para este inicio de temporada 2026 aquí en La Rinconada?

-Ahora mismo estamos pasando por una etapa de acoplamiento y de restructuración como decimos para después y un poco más adelante ser competitivo en todo este año. Eso es lo que queremos que nuestros caballos den un buen espectáculo y estén en competencia todo el tiempo. Eso es lo que esperamos para este 2026.

Entrenador, ¿con relación a sus cuatro ejemplares presentados oficialmente para la reunión número 05, ¿qué nos puedes decir?

-No he tenido mucha oportunidad de trabajar con los caballos. Apenas estoy en La Rinconada desde el día 5 de este mes. Algunos de estos ejemplares llegaron el 12 de diciembre (año 2025). Lo que estamos tratando es ponernos en carrera, adaptarnos el día a día y tomar el paso. Son caballos que están bien inscritos, están bien adelantados. Incluso los consideré que están aptos para correr en sus competencias y espero que estos caballos den un buen espectáculo este fin de semana.