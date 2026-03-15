Fórmula 1 cancela los GP de Baréin y Arabia Saudita pero otras carreras peligran

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La peor noticia para los fanáticos de la Fórmula 1 se confirmó este sábado 14de marzo, ya que La máxima categoría del automovilismo mundial informó que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita fueron cancelados debido a los bombardeos de Irán contra las naciones de Medio Oriente aliadas a Estados Unidos.

Estas dos carreras estaban programadas para los días 12 y 19 de abril, respectivamente, y que además no serán reemplazadas, señaló el comunicado de la Fórmula 1 y la FIA (Federación Internacional de Automovilismo), debido a que no hay suficiente tiempo para armar estas carreras; pese a que hay varios circuitos en Europa que tienen la licencia de Grado 1 que podrían albergar las dos carreras.

Asimismo, las carreras de las categorías de soporte o ascenso, por lo que las rondas de Fórmula 2, Fórmula 3 y F1 ACADEMY tampoco se realizarán en las fechas estipuladas.

Otras carreras podrían suspenderse

Recordemos que el calendario de 2026 de la Fórmula 1 tenía 24 fechas y ahora se redujo a 22, pero podría caer a 20 carreras, porque la situación también podría afectar a los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi, de darse el caso que el conflicto en Medio Oriente se extienda hasta diciembre.

"Aunque fue una decisión difícil, es la correcta dada la situación actual. Agradecemos a los promotores por su comprensión y esperamos regresar a estas sedes tan pronto como las circunstancias lo permitan", expresó Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1.

Por su parte, los representantes de los circuitos de Sakhir y Yeda manifestaron su total apoyo a la medida, agradeciendo los mensajes de respaldo de la comunidad internacional y reafirmando su compromiso de trabajar junto a la F1 para retomar las competencias en el futuro cercano.

¿Qué significa esto para el campeonato?

La temporada 2026 sufrirá un ajuste en su ritmo competitivo, dejando una pausa inesperada en el calendario tras el inicio de la gira asiática. Los aficionados que ya contaban con entradas deberán estar atentos a los canales oficiales para los procesos de reembolso o reprogramación.