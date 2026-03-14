Fórmula 1: Kimi Antonelli hace historia con una pole récord

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Kimi Antonelli es uno de los pilotos más prometedores en de los últimos años en la Fórmula 1. Toto Wolff jefe de Mercedes le dio confianza y se ha materializado con buenos resultados. En el Gran Premio de China logró la Pole Position y un récord histórico y precoz.

Antonelli logró la Pole Position en el GP de China con una soberbia vuelta: 1:32.064, superando por .222 décimas de segundo a George Russell (2°) y Lewis Hamilton (3°). El logro del piloto italiano lo convirtió en el poleman más joven en la historia de la competición.

Kimi con 19 años, 6 meses y 18 días es el piloto más joven en la historia de la competición en lograr la Pole Position. Superando a Sebastian Vettel que mantenía el récord con 21 años, 2 meses y 11 días durante el GP de Italia en 2008. Una hazaña para quedar inmortalizado en F1.

¿Top 5 pilotos más jóvenes en lograr la Pole Position en la historia de la Fórmula 1?

En esta lista está Sebastian Vettel gracias a una carrera formidable vestido con los colores de Red Bull. Y ahora Kimi Antonelli se une como el más joven en la historia en lograr esta hazaña. Sin embargo, el top lo completan pilotos de un nivel extraordinario que fueron campeones.

Top 5 pilotos más jóvenes en ser Poleman en la F1:

Kimi Antonelli | 19 años, 6 meses y 18 días | GP China 2026 Sebastian Vettel | 21 años, 2 meses y 11 días | GP Italia 2008 Charles Leclerc | 21 años, 5 meses y 15 días | GP Baréin 2019 Fernando Alonso | 21 años, 7 meses y 23 días | GP Malasia 2003 Max Verstappen | 21 años, 10 meses y 5 días | GP Hungría 2019

Top 3 pilotos más jóvenes en ganar una carrera en la Fórmula 1

Kimi Antonelli al ser el Poleman en el Gran Premio de China tiene una gran oportunidad para ganar la carrera. En esa línea, podría entrar en el top histórico, como uno de los piloto más jóvenes en ganar una carrera en la historia de la Fórmula 1.

Top 3 pilotos más jóvenes en ganar en la F1: