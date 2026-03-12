Motores

Fórmula 1: Horarios para el Gran Premio de China

Oscar Piastri, piloto de McLaren, es el último ganador en el circuito de Shanghai

Por

Wandor Dumont
Jueves, 12 de marzo de 2026 a las 07:32 pm
Fórmula 1: Horarios para el Gran Premio de China
Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su recorrido este fin de semana con el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, segunda fecha del Campeonato Mundial de Automovilismo. Recordemos que en la primera carrera George Russell y Mercedes dieron la campana y la muestra que tienen, al menos de arranque, un carro para luchar el título.

NOTAS RELACIONADAS

Para este segundo fin de semana de Gran Premio, está pautada la primera de seis carreras sprint de la temporada. Recordemos que este formato se implementó en la temporada 2021 y se repartes puntos a los primeros ocho de cada evento. La sprint es una competencia corta donde se recorre 100 km (aproximadamente un tercio de la distancia típica de un GP).

El GP de China debutó en la Fórmula 1 en 2004 y hasta la fecha solo el Circuito de Shanghai has sido la sede de esta carrera. El piloto más ganador en este país es Lewis Hamilton con 6 triunfos. Además, en esta carrera Michael Schumacher logró su victoria 91 de la historia.

Cronograma del GP de Shanghái

Jueves 12 de marzo

  • 23.30 pm Práctica 1

Viernes 13 de marzo

  • 03:30 am Clasificación de la Carrera Sprint.

  • 23:00 pm Carrera Sprint

Sábado 14 de marzo

  • 3:00 am Pole Position del GP

Domingo 15 de marzo

  • 3:00 am Gran Premio de China

Tabla de posiciones

Pilotos

Constructores

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Entrevistas Salvador Pérez
Jueves 12 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Motores

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?