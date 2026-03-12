Fórmula 1: Horarios para el Gran Premio de China

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2026 de la Fórmula 1 continúa su recorrido este fin de semana con el Gran Premio de China en el circuito de Shanghái, segunda fecha del Campeonato Mundial de Automovilismo. Recordemos que en la primera carrera George Russell y Mercedes dieron la campana y la muestra que tienen, al menos de arranque, un carro para luchar el título.

Para este segundo fin de semana de Gran Premio, está pautada la primera de seis carreras sprint de la temporada. Recordemos que este formato se implementó en la temporada 2021 y se repartes puntos a los primeros ocho de cada evento. La sprint es una competencia corta donde se recorre 100 km (aproximadamente un tercio de la distancia típica de un GP).

El GP de China debutó en la Fórmula 1 en 2004 y hasta la fecha solo el Circuito de Shanghai has sido la sede de esta carrera. El piloto más ganador en este país es Lewis Hamilton con 6 triunfos. Además, en esta carrera Michael Schumacher logró su victoria 91 de la historia.

Cronograma del GP de Shanghái

Jueves 12 de marzo

23.30 pm Práctica 1

Viernes 13 de marzo

03:30 am Clasificación de la Carrera Sprint.

23:00 pm Carrera Sprint

Sábado 14 de marzo

3:00 am Pole Position del GP

Domingo 15 de marzo

3:00 am Gran Premio de China

Tabla de posiciones

Pilotos

Constructores