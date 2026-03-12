Fórmula 1: Checo Pérez advierte la peligrosidad de los nuevos motores

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez expresó su preocupación por la seguridad tras el Gran Premio de Australia. Una carrera donde los incidentes ocurridos llamó la atención del mexicano; que advierte consecuencias mayores por la complejidad de la unidad de potencia en las arrancadas.

George Russell ganó el GP de Australia de manera dominante. Sin embargo, las noticias posteriores a la carrera fueron relacionadas con los accidentes en pista. Una situación que para Pérez es peligrosa: "Es solo cuestión de tiempo antes de que ocurra un accidente grave".

El tapatío continuó resaltando el casi accidente entre Colapinto y Lawson: "Estas unidades de potencia son difíciles de arrancar. Se te puede activar el anti-stall, como le pasó a Lawson, y eso puede ser peligroso, las velocidades que alcanzas en dos o tres segundos son extremas".

Franco Colapinto logró esquivar por milímetros a Liam Lawson en la arrancada. Una situación que llamó la atención de los pilotos y que ya advirtieron a la F1. La seguridad en pista es la prioridad de los pilotos, en ese contexto el mexicano fue claro y contundente al respecto.

¿Qué esperar de Checo Pérez en el Gran Premio de China?

El Gran Premio de China comienza este jueves 12 de marzo con la única sección de práctica libre. Para Sergio 'Checo' Pérez será una tanda extenuante, porque tendrán que adaptar el monoplaza y configurarlo en una sola sección. Luego habrá la Clasificación al Sprint un par de horas después.

Lo que se puede esperar de Checo para el GP de China es mantenerse en carrera y terminar otro gran premio. No mucho más, Cadillac F1 Team enfrenta un proceso de adaptación complejo, donde aún debe solucionar problemas críticos de vibración, desgaste y potencia.

Características técnicas del Gran Premio de China 2026

El Circuito Internacional de Shanghái, sede del GP de China de F1, es uno de los circuitos más largos del campeonato con 5.451 km y 16 curvas. Cuenta con tres sectores de carga media aerodinámica con una curva caracol en el primer sector que hay que respetar o pierdas la línea de carrera.

