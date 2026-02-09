Fórmula 1: Checo Pérez paraliza Nueva York con su apoteósica presentación

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez oficialmente está de regreso a la Fórmula 1. El piloto mexicano presentó el monoplaza que usará Cadillac F1 Team para debutar en la temporada 2026. La presentación se llevó a cabo en Nueva York, junto a miles de aficionados que mostraron un apoyo incondicional.

La 'Gran Manzana' se detuvo para presenciar el relanzamiento de Checo Pérez en la categoría reina del automovilismo. Tras su salida de Red Bull en 2024, el piloto tapatío vuelve a los focos principales como la figura estelar de la nueva escudería Cadillac F1 Team en la temporada 2026.

Será una temporada complicada con mucho por aprender y desarrollar para Cadillac. Hay que recordar que es una escudería totalmente nueva, que cuenta con pilotos de experiencia: Pérez y Valtteri Bottas, juntos buscarán armar un equipo competitivo de cara a tener resultados en el futuro.

Sergio 'Checo' Pérez y su personal revancha con la Fórmula 1

Sergio Pérez a lo largo de su carrera siempre se mostró como un piloto capaz de liderar un equipo. En Red Bull ayudó a desarrollar el auto para los cuatro campeonatos de Max Verstappen. El mexicano ahora lejos de la disciplina de la bebida energética, buscará venganza de su ex equipo.

Pérez no va a competir en su primer año con Cadillac F1 Team. Él lo sabe, lo sabe el equipo y la afición. Sin embargo, van a preparar un paquete competitivo de cara al futuro, quizás no para 2027, pero si para competir en 2028 con sus primeros pasos firmes de cara a un campeonato.

El equipo americano contará con motor Ferrari, por lo que tendrá fiabilidad desde su debut en la Fórmula 1. Eso sí, es un motor estable, pero que no podría tener la misma potencia que la de otros equipos. En esa línea, tendrán que ir desarrollándolo, pero partiendo de una base sólida.

¿Cuándo será el debut de Cadillac F1 Team en la Fórmula 1?

Oficialmente su primer momento dentro de la Fórmula 1 ya ocurrió en los test de Barcelona. Sin embargo, su primera carrera oficial será durante el fin de semana del 8 de marzo durante el Gran Premio de Australia. La primera fecha de un calendario de 24 carreras para 2026.