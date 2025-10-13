Fórmula 1: Checo Pérez estará presente en el Gran Premio de México

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez tendrá una participación muy importante en el Gran Premio de México. Si bien, para 2025 no forma parte de ningún equipo de Fórmula 1; el mexicano aún es un referente del automovilismo en el país y en la categoría, por lo que tendrá un rol destacado.

Será la primera vez que no habrá un mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez para la F1 desde su regreso a la categoría. En etapas anteriores, Checo era uno de los principales del fin de semana. Sin embargo, estará Pato O’Ward pilotos de McLaren en la Práctica Libre 1.

Sergio Pérez que fue confirmado por Cadillac como uno de sus pilotos principales para la campaña 2026 de la Fórmula 1; estará en el GP de México como embajador de su nuevo equipo. En ese contexto, estará ocupado durante todo el fin de semana, trabajando como parte de la F1.

Checo Pérez y sus tareas como embajador Cadillac en el GP de México

Sergio 'Checo' Pérez será el piloto más buscado del Gran Premio de México y eso que no estará en la parrilla de salida. De hecho, sus funciones como embajador de Cadillac en México son más estresantes que buscar la puesta a punto para todo el fin de semana.

Tareas de Pérez en el GP de México

Media: Pérez estará a disposición de televisoras y todo aquel acreditado para dar entrevistas y brindar ruedas de prensa.

Sesión de autógrafos: Estará conectado con aficionados y creará afinidad con el público para Cadillac de cara a 2026.

Presencia en el Paddock: Checo estará a la par de sus antiguos compañeros de la categoría, estará en las ceremonias, menos en la carrera.

