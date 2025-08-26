Sergio 'Checo' Pérez y sus podios en la Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

Sergio 'Checo' Pérez vuelve a la Fórmula 1 de la mano de Cadillac F1 en 2026. Un proyecto ambicioso de la compañía americana que apuesta por la experiencia para desarrollar un auto competitivo. El mexicano es la pieza ideal por su gran cantidad de podios y su temple en carrera.

Checo a lo largo de su trayectoria se centró en el trabajo en equipo para ir mejorando carrera a carrera. Logró 39 podios en diferentes equipos, pero en todos destacó: su oficio para gestionar neumáticos y su capacidad para adaptarse en situaciones complicadas para favorecer al equipo.

Sergio Pérez fue la pieza clave para que Max Verstappen alcanzara sus títulos mundiales. Desde sus defensas en carrera, hasta la manera como gestionaba el auto carrera a carrera; el neerlandés siempre vio al mexicano como el respaldo ideal para desarrollar el auto hasta el límite.

Podios de Sergio 'Checo' Pérez en la Fórmula 1

Fueron 39 las veces que Sergio 'Checo' Pérez subió al podio en la Fórmula 1. La primera vez fue en el GP de Malasia en 2012 y el último en el GP de Italia en 2024. Ahora le tocará renovarse tras un año sabático en un equipo nuevo, pero con un potencial para ser campeón del mundo.

Año Equipo Podios Carrera 2012 Sauber 3 Malasia (2º), Canadá (3º), Italia (2°) 2014 Force India 1 Baréin (3º) 2015 Force India 1 Rusia (3°) 2016 Force India 2 Mónaco (3º), Europa/Bakú (3º) 2017 Force India 1 Azerbaiyán (3º) 2018 Force India 1 Azerbaiyán (3º) 2020 Racing Point 2 Turquía (2º), Sakhir (1º) 2021 Red Bull 5 Azerbaiyán (1º), Francia (3º), Turquía (3º), EE.UU (3º), México (3º) 2022 Red Bull 6 Australia (2º), Emilia-Romaña (2º), España (2º), Azerbaiyán (1º), Bélgica (2º), Singapur (1º) 2023 Red Bull 9 Baréin (2º), Arabia Saudita (1º), Azerbaiyán (1º), Miami (2º), Bélgica (2º), Italia (3º), México (3º), Las Vegas (3º), Abu Dabi (2°) 2024 Red Bull 9 Australia (3º), Canadá (2º), Austria (3º), Hungría (2º), Países Bajos (3º), Italia (2º)

Circuito donde más brilló Checo Pérez en Fórmula 1