Muere Conrado Osorio, estrella de la televisión colombiana tras luchar contra el cáncer

La televisión colombiana perdió a una de sus figuras principales al confirmarse la muerte del actor colombiano Conrado Osorio a los 49 años, luego de una lucha contra un cáncer agresivo que le fue diagnosticado en 2023.

Su hermano, el periodista deportivo Jhon Jairo Osorio fue el responsable de difundir la noticia en redes social este jueves 27 de noviembre. Si bien no se detalló la causa de la muerte, todo podría estar relacionado a complicaciones con la enfermedad que padecía desde hace dos años.

“Te voy a extrañar, pero sobre todo te voy a recordar feliz y te voy a honrar siempre. La vida me premió con un hermano que fue un parcero, un cómplice, un amigo, un confidente y un referente. Buen viaje”, escribió el comunicador social para despedirse.

Conrado Osorio y su lucha contra el cáncer

Conrado Osorio fue diagnosticado con cáncer de colon en 2023, y desde entonces estuvo luchando para salvar su vida. En los últimos meses su salud se agravó y se confirmó que la enfermedad hizo metástasis en su cuerpo.

Hace poco fue noticia tras exponer su estado delicado y el fuerte tratamiento que estaba cumpliendo. “No han sido días fáciles estas dos semanas, ya que tuve conjuntamente la quimioterapia con la radioterapia. Fue muy duro, muy pesado, sobre todo por el desorden estomacal que es lo que más se altera”, dijo.

Motivado por su bienestar se alejó de la actuación, enfocándose en su salud. La última actualización del actor colombiano fue en su cumpleaños número 49, el cual celebró internado en un hospital en Medellín, el pasado 26 de octubre.

Estrella de la televisión colombiana

Querido por los televidentes gracias a su trabajo en producciones de alto calibre como: “La Reina del Sur”, “La Fea Más Bella”, “Padres e Hijos”, “Duelo de pasiones”, “El Cartel de los Sapos”, y más.

Sin duda su rostro y legado será recordado dentro de la televisión colombiana. Por último, seguidores lloran la muerte de Conrado Osorio, a quien le han dejado mensajes de cariño y pésame a sus familiares.