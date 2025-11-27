NFL: Packers le amargan el "Thanksgiving" a los Lions

Suscríbete a nuestros canales

Los Green Bay Packers lograron una importante victoria como visitantes sobre los Detroit Lions con un marcador de 31-24 en el primer encuentro del Día de Acción de Gracias de la NFL. Este triunfo eleva el balance de los Packers a ocho victorias, tres derrotas y un empate.

Por su parte, los Lions vieron su marca bajar a 7-5. El liderato de división es crucial, ya que asegura un boleto a los playoffs y la localía en la primera ronda. El quarterback de los Packers, Jordan Love, fue el protagonista del partido en el Ford Field, dominando el juego aéreo con cuatro pases de touchdown y acumulando 234 yardas (18 de 30 pases completos).

Sus principales objetivos fueron Dontayvion Wicks, quien tuvo su mejor partido de la temporada con seis recepciones para 94 yardas y dos anotaciones, y Christian Watson y Romeo Doubs, quienes capturaron los otros pases de touchdown.

Defensa y Momentos Clave del Partido

La defensa de Green Bay también fue fundamental en la victoria. El liniero Micah Parsons ejerció una presión constante sobre el quarterback de Detroit, Jared Goff, registrando 2.5 capturas y ocho bloqueos, limitando su rendimiento a 256 yardas y dos pases de anotación.

El encuentro fue parejo en la primera mitad, que Green Bay cerró con una ventaja mínima de 17-14. A pesar de perder por lesión a su estrella Amon’Ra St. Brown, los Lions se mantuvieron cerca con un touchdown terrestre de David Montgomery y una recepción de Jameson Williams.

Tras el descanso, donde actuaron musicalmente Jack White y Eminem, Jordan Love sentenció el partido. Primero encontró a Watson con un pase de 51 yardas y luego conectó con Wicks para el 31-21. La agresividad defensiva de los Packers desactivó el ataque de los Lions en el último cuarto, forzándolos a conformarse con un gol de campo (31-24), reseñó la agencia EFE.

La victoria quedó sellada cuando Love completó un pase crucial en cuarto down con menos de dos minutos en el cronómetro, asegurando la posesión para el final. El programa de Acción de Gracias de la NFL continuará este domingo con enfrentamientos como Dallas Cowboys contra Kansas City Chiefs.