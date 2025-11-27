Venezolano Andy Borregales hace historia y logra este galardón en la NFL

Suscríbete a nuestros canales

El pateador venezolano Andy Borregales, de los New England Patriots, ha sido galardonado como el Jugador de la Semana en la NFL. Este reconocimiento se le otorga por su destacada actuación en la Semana 12, en la que sus goles de campo guiaron el triunfo de su equipo por marcador de 26-20 sobre los Cincinnati Bengals.

El caraqueño ha tenido un gran desempeño en su temporada de novato, consolidándose como una figura importante para la franquicia y un motivo de orgullo para Venezuela.

Borregales convirtió cuatro goles de campo, la mayor cantidad en su corta su carrera. El primero fue de 41 yardas, el segundo de 45, uno más de 19 yardas y el último de 52 yardas, más dos puntos extras, 14 puntos de los 26 que anotó su equipo.

El chico de 22 años de edad, llegó a los Patriots en el draft de abril en el lugar 182 de la sexta ronda. En la pretemporada de agosto la efectividad del caraqueño ganó la confianza del entrenador Mike Vrabel sobre el experimentado Parker Romo para ser el pateador titular de New England.

Borregales es el quinto novato de los Patriots en ganar el premio al Jugador de Equipos Especiales de la Semana de la AFC en este siglo.