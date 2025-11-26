NFL: El 4 veces MVP vuelve en un duelo clave: Rodgers, listo para enfrentar a Buffalo

Suscríbete a nuestros canales

Tras una semana de baja forzada por una fisura en la muñeca izquierda, el mariscal de campo de los Pittsburgh Steelers, Aaron Rodgers, apunta a regresar a la acción este domingo, cuando el equipo de Pensilvania se mida a los Buffalo Bills.

La noticia fue confirmada por el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, quien optó por dejar a Rodgers fuera del compromiso anterior ante los Chicago Bears, un partido crucial en la lucha por la postemporada.

Cautela del Coach

El veterano de 41 años practicó de forma limitada la semana pasada, sin embargo, terminó presenciando la derrota de los Steelers desde la banca.

En este sentido, Mike Tomlin calificó la decisión de no alinear al cuatro veces MVP como "prudente", pero se negó a dar más detalles sobre la naturaleza exacta de la lesión o su recuperación.

"Nos sentimos cómodos con la trayectoria general (de Rodgers)", dijo Tomlin, en referencia al progreso del jugador. "Él está haciendo lo necesario y pronto estará listo para liderar al equipo en este tramo final."

El regreso de Rodgers es vital para los Steelers (suponiendo que tienen un récord ajustado), quienes necesitan una victoria contra los Bills para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en la AFC.