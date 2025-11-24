NFL: Dak Prescott destrona a Tony Romo y se convierte en el líder histórico de yardas de los Cowboys

Suscríbete a nuestros canales

La historia de los Dallas Cowboys tiene un nuevo nombre en la cima. Este domingo, durante el duelo divisional contra los Philadelphia Eagles, Dak Prescott superó a Tony Romo para convertirse en el líder de todos los tiempos de la franquicia en yardas por aire.

El momento del récord

Prescott llegó al AT&T Stadium necesitando solo 159 yardas para alcanzar la marca de 34,183 que Romo estableció durante su carrera de 2004 a 2016. La jugada histórica llegó en el tercer cuarto: un pase preciso al receptor George Pickens permitió al quarterback de 32 años reescribir los libros de récords del "Equipo de América".

Eficiencia histórica

Lo más impresionante del hito es la velocidad con la que lo consiguió. Mientras que a Romo le tomó 156 juegos, establecer la marca anterior, Prescott logró superarla en su aparición número 133 con la estrella solitaria en el casco.

Un ciclo cerrado

El récord tiene un simbolismo especial. Prescott ganó el puesto de titular precisamente reemplazando a Romo durante su temporada de novato en 2016 (siendo una selección de cuarta ronda). Desde entonces, se ha consolidado como uno de los pasadores más consistentes de la NFL, transformándose de un suplente inesperado a la cara indiscutible de la franquicia.

La próxima meta

Con el récord de yardas en el bolsillo, la mira de Dak ahora está puesta en la siguiente gran marca: los touchdowns. Prescott acumula 235 pases de anotación, acercándose peligrosamente al récord de franquicia de 248, que también pertenece a Tony Romo.