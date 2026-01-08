Fueron anunciados los ganadores del premio Eclipse de medios de la temporada 2025

Suscríbete a nuestros canales

El trabajo del reportero gráfico es tan vital como el del redactor para cualquier medio de comunicación. En esta época moderna, en la que la tecnología nos envuelve y las nuevas herramientas se utilizan para realizar este trabajo que parece fácil, pero que requiere de un análisis para obtener las mejores imágenes que complementen la noticia escrita.

Estas rúbricas no requieren ser resaltadas en ocasiones, ya que fueron capturadas en el momento preciso para que la imagen quede inmortalizada. El trabajo del reportero gráfico es capturar una toma única por medio de su lente y lograr impresionar a los observadores, lo que se resume en la expresión "una imagen vale más que mil palabras".

Ganadores del premio Media Eclipse 2025

La Asociación Nacional de Carreras de Pura Sangre, Daily Racing Form y la Asociación Nacional de Escritores y Locutores de Césped anunciaron el 8 de enero a los ganadores de los Premios Media Eclipse 2025 en seis categorías.

Programación televisiva en vivo —FOX Sports, "The Belmont Stakes", Michael Mulvihill, presidente — Insight & Analytics, 7 de junio de 2025

Televisión destacada —FOX Sports, "The Healing Ride", Michael Mulvihill, presidente de Insight & Analytics, 7 de junio de 2025

Escritura - Noticias/Empresa —Natalie Voss, Paulick Report—"Pergamino de la perdición: purasangres, corrales de fianzas y comerciantes de caballos", diciembre de 2024

Redacción - Artículo/Comentario —Jay Privman, DRF.com y Daily Racing Form, "Lukas se transformó de cáustico a paternal", 29 de junio de 2025

Fotografía: Skip Dickstein, "Unseated" (Destronado), The Albany Times-Union y BloodHorse, 31 de agosto de 2025

Multimedia —Augusta Chapman y Stephen Dubner, Freakonomics Radio "El caballo somos nosotros: Dentro del complejo industrial ecuestre", 31 de octubre de 2025

Los ganadores del premio Media Eclipse recibirán trofeos en la 55.ª ceremonia y cena anual de los premios Resolute Racing Eclipse en The Breakers Palm Beach en Florida el jueves 22 de enero.

Una foto para la historia

Dickstein, fotógrafo veterano del Albany Times-Union y BloodHorse, ganó su segundo Premio Eclipse a la Fotografía Destacada por su imagen de un Irad Ortiz Jr. destronado, tomada después del inicio de la Jockey Club Gold Cup el 31 de agosto de 2025 en el hipódromo de Saratoga en Saratoga Springs, Nueva York.

Dickstein, ganó su primer premio Eclipse en 1996 por finalizar la Breeders' Cup Classic en Woodbine Racetrack.

Al observar a través de su Nikon Z9 180mm-600mm con zoom a unos 38 metros de la meta para fotografiar la salida de la Copa de Oro, Dickstein notó algo extraño poco después de que los caballos salieran de la puerta.

Phileas Fogg, de 4 años, partiendo desde la séptima posición de salida en un grupo de ocho caballos, se desvió bruscamente hacia su izquierda y provocó una reacción en cadena, obligando a Contrary Thinking a evitar chocar con White Abarrio, quien a su vez chocó con fuerza contra Mindframe.

"Me quedé con la toma anticipando que algo inusual iba a suceder y los jinetes empezaron a reaccionar", recordó Dickstein.

Mantuvo el disparador presionado y se concentró en la acción a medida que se desarrollaba, sin apartar la vista del visor, capturando imágenes a una velocidad de 15 fotogramas por segundo.

Cuando Dickstein regresó al palco de prensa para examinar sus imágenes, quedó fascinado con una toma de Ortiz agarrando la crin de su montura con su mano izquierda, mientras agarraba desesperadamente a White Abarrio con su mano derecha mientras el jinete colgaba a unos 30 centímetros del suelo.

"Fue una de las mejores imágenes de acción que he tomado", dijo Dickstein, quien ha fotografiado para el Times-Union durante los últimos 45 años y para BloodHorse desde 1978. "Ya había ganado el Premio Eclipse con una cámara a distancia, pero nunca con una cámara en mano. Esto me da una mayor satisfacción, ya que la imagen con cámara en mano es mucho más personal".