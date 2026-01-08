El millonario Buetane regresa a la acción para el San Vicente Stakes G2 en Santa Anita Park

Si todo es normal y el clima lo permite, el hipódromo de Santa Anita Park, tendrá cuatro jornadas hípicas a partir de este jueves. La jornada del sábado será la estelar con la participación de Buetane, que regresa a la acción en el San Vicente S. (G2) y Explora, en el Santa Ynez Stakes, prueba clasificatorita para la Kentucky Oaks (G1), que ha sido postergada en dos ocasiones por clima extremo.
NOTAS RELACIONADAS
Santa Anita Park: Buetane que costó $1.5 millones está de vuelta
La jornada del sábado en Santa Anita Park, presenta una cartelera de 10 competencias que incluye el San Vicente S. (G2) de $200,000 en siete furlongs (1.400m) prueba que sirve de preparatoria hacia el Santa Anita Derby (G1) el 4 de abril, prueba de mayor peso en el Classic Meet, que otorga 100 puntos al ganador para el Kentucky Derby.
Buetane, regresa a la acción cuatro meses después de terminar segundo en el Hopeful Stakes (G1) en siete furlongs en Saratoga el 1 de septiembre, detrás de Ted Noffey, que se espera que sea el campeón de 2 años de 2025.
El Hijo de Tiz the Law, es entrenado por Bob Baffert para el Zedan Racing, quien adquirió por $1.15 millones en la subasta de dos años en entrenamiento de OBS en abril del año pasado. Buetane que tiene una victoria en su haber en dos actuaciones será montado por Juan Hernández.
Santa Anita Park: Rivales a considerar para el San Vicente S. G2
Buetane, tendrá como rivales a So Happy, ganador de una carrera en igual número de actuación para el entrenador Mark Glatt, que va en yunta con Mike Smith.
El entrenador Doug O'Neill inscribió a Acknowledgemeplz, y a Thirsty Rebel. Acknowledgemeplz, regresará a las carreras de velocidad tras su cuarto puesto en el Los Alamitos Futurity (G2) en la distancia de 1 1/16 millas (1.700m) el 23 de diciembre. Previamente, el potro hijo de Bucchero obtuvo una victoria en su debut. Kazushi Kimura, será su piloto.
Thirsty Rebel, hijo de Stay Thirsty, viene de una importante victoria en una carrera de seis cuerpos contra caballos de raza estatal en la distancia de seis furlongs (1.200m) en Los Alamitos el 26 de diciembre. Thirsty Rebel tiene un segundo en el I'm Smokin Stakes en Del Mar y cuarto en el Golden State Juvenile, en Santa Anita. Su jinete habitual, Abel Lezcano, será su jinete.
San Vicente S. (G2) / $200.000 / 1.400 metros / Potros 3 años / Hora 6:00 pm (Vzla)
- Greenwich Village – H. Berrios – B. Baffert
- So Happy – M. Smith – M. Glatt
- Buetane – J.J. Hernández – B. Baffert
- Acknowledgemepiz – K. Kimura – D. O’Neill
- Thirsty Rebel – A. Lezcano – D. O’Neill