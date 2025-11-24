NFL: Falcons rompen racha negativa y vuelan alto en las pantallas de Meridiano Televisión

Suscríbete a nuestros canales

Los Atlanta Falcons volvieron a saborear la victoria. Tras una tormentosa racha de cinco derrotas consecutivas, el conjunto de Georgia se impuso este domingo ante sus archirrivales divisionales, los Saints de New Orleans, en un duelo transmitido para Venezuela por la señal de Meridiano Televisión.

El factor Cousins y la conexión Mooney

En su segunda titularidad de la temporada, el veterano mariscal de campo Kirk Cousins mostró temple. Lanzó para 199 yardas y dos touchdowns, completando 16 de 23 pases.

El momento cumbre llegó en el último cuarto. Cousins conectó un pase profundo por el centro del campo con Darnell Mooney —ex estrella de la universidad de Tulane, quien jugaba en terreno conocido— para una anotación de 49 yardas. Esa jugada colocó el marcador 24-10 con 11:04 minutos en el reloj, una losa demasiado pesada para los locales.

Muralla defensiva

La clave del triunfo estuvo en la defensa de Atlanta, que logró algo impresionante: no permitieron ni un solo touchdown ofensivo a los Saints.

La única visita de Nueva Orleans a la zona de anotación fue cortesía de su defensa. En el segundo cuarto, Justin Reid interceptó un pase desviado por Kool-Aid McKinstry y lo devolvió 49 yardas hasta las diagonales. Fue el primer pick-six de Reid desde su año de novato en 2018.

Pesadilla para el novato Shough

Del otro lado, el novato de los Saints, Tyler Shough, tuvo una tarde difícil en su debut como titular en el Superdome (su tercero en la liga). Aunque completó 30 de 43 envíos para 243 yardas, vivió bajo asedio constante: fue capturado (sacked) en cinco ocasiones.

Para colmo de males, los equipos especiales fallaron. El pateador Blake Grupe erró dos goles de campo en la primera mitad (de 38 y 47 yardas), desperdiciando oportunidades de oro, incluida una tras un regreso de patada de 75 yardas de Mason Tipton que había dejado a los Saints en la yarda 16 rival.

Alarma por Kamara

El partido dejó una nota preocupante para Nueva Orleans. Su estrella, el corredor Alvin Kamara, abandonó el encuentro en el primer cuarto con una lesión de rodilla tras un derribo incómodo del apoyador Kaden Elliss (ex compañero suyo en los Saints).

Próxima semana (Semana 13)