Texans complican el camino de los Bills a los playoffs de la NFL

Los Houston Texans, impulsados por una actuación defensiva dominante, lograron una victoria clave por 23-19 sobre los Buffalo Bills en el inicio de la semana 12 de la NFL. El triunfo permite a Houston mantener vivas sus aspiraciones de playoffs al alcanzar un récord de seis victorias y cinco derrotas. Por su parte, Buffalo se rezaga en la lucha por el liderato de su división, cayendo a una marca de 7-4, detrás del líder New England (9-2).

La Defensa de Texans Neutralizó a Josh Allen

El factor determinante del partido fue la presión ejercida sobre el quarterback de los Bills, Josh Allen, quien sufrió ocho capturas, la cifra más alta de su carrera profesional. Allen terminó el encuentro con 262 yardas, pero fue limitado por las dos intercepciones que sufrió.

Los Texans consiguieron la victoria a pesar de no contar con su quarterback titular, C.J. Stroud, quien se encuentra en protocolo de conmoción cerebral. Su sustituto, David Mills, cumplió con su tarea al lanzar para 153 yardas y conseguir dos anotaciones, reseñó la agencia EFE.

Un Duelo de Volteretas en la Pizarra

El partido fue un constante intercambio de golpes. Buffalo anotó primero con un touchdown terrestre de 47 yardas de James Cook (0-6). Houston respondió con un gol de campo de Ka'imi Fairbairn (3-6), pero Buffalo se alejó momentáneamente con otra patada de tres puntos (3-9).

Los Texans tomaron la delantera por primera vez (9-10) con un pase de anotación de Mills a Christian Kirk. Los equipos especiales de Buffalo intentaron dar la vuelta al marcador con un espectacular regreso de patada de 97 yardas de Ray Davis (13-16). Sin embargo, Houston se fue al descanso con ventaja (20-16) gracias a un pase de touchdown de Mills a Jayden Higgins a solo cinco segundos del final de la primera mitad.

En el último cuarto, la defensiva de Houston se mantuvo como un muro, permitiendo a su ataque solo extender la ventaja con un gol de campo (23-16). Buffalo apenas pudo acercarse a 23-19 con otra patada de tres puntos, incapaz de penetrar la zona de anotación debido al constante acoso de los linieros rivales.

La semana 12 continuará con importantes enfrentamientos, incluyendo la visita de los campeones Philadelphia Eagles a los Dallas Cowboys.