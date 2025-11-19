Madrid Game en el top5 de partidos más vistos de la NFL fuera de Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

La National Football League (NFL) anunció que el partido celebrado en Madrid entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders se posiciona como uno de los cinco juegos fuera de Estados Unidos más vistos en la historia de la liga. Este encuentro, que se disputó el domingo pasado en el estadio Santiago Bernabéu, fue el primero de temporada regular de la NFL programado en España.

Récord de Audiencia y Satisfacción de la Liga

El encuentro, que finalizó con la victoria de Miami por 16-13 en tiempo extra, alcanzó una audiencia media de 5.9 millones de espectadores a través de la televisión y plataformas digitales. Esta cifra lo sitúa entre los cinco partidos más vistos en la historia de NFL Network. Además, el evento generó un pico de audiencia de ocho millones de espectadores en los últimos ocho minutos de juego. La asistencia en el Santiago Bernabéu fue notable, con un total de 78,610 aficionados.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, expresó su satisfacción por la experiencia en Madrid y aseguró un pronto regreso a España. Goodell calificó el Santiago Bernabéu como un estadio "de clase mundial, quizás el mejor del mundo", y destacó el honor de jugar allí y acercarse a la comunidad madrileña, señalándolo como un "gran lugar para jugar a este deporte", reseñó la agencia EFE.

Balance de la Serie Internacional 2025 en Europa

La NFL también reportó un éxito sin precedentes para su serie internacional completa de 2025 en Europa. La serie registró el promedio de audiencia más alto en la historia de NFL Network, alcanzando los 6.2 millones de espectadores, lo que representa un aumento del 32% respecto al año anterior.

Esta campaña de 2025 incluyó un total de seis partidos de temporada regular en Europa: