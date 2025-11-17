NFL bendice al Bernabéu como sede clave y promete volver a Madrid

Suscríbete a nuestros canales

La NFL Madrid dejó una huella simbólica en el deporte a nivel mundial. Un espectáculo que disfrutaron más de 78.000 personas, con un Santiago Bernabéu que vibró desde: su ceremonia, pirotecnia, prórroga y un desenlace épico. La NFL puso los cimientos para tener a España fija en su calendario.

Miami Dolphins vs Washington Commanders se citaban en el Bernabéu como parte de la internacionalización de la liga. Ambos equipos llegaban a la Semana 11 con marca de 3-7 y las esperanza de mejor su temporada; el duelo se disfrutó en todos los nivel con un cierre épico.

Dolphins se llevó la victoria 16-13 tras una intercepción celebrada a lo Cristiano Ronaldo y un gol de campo de Riley Patterson. Con el espectáculo consumado, Roger Goodell comisionado de la NFL resaltó: "Hemos jugado en el, quizá, mejor estadio del mundo. Es seguro que la NFL va a volver aquí".

El Santiago Bernabéu se transforma en templo global del deporte

La NFL confirmó al Estadio Santiago Bernabéu como sede clave. Una acción que la NBA y el tenis lo miran como opción. El nuevo Bernabéu dejó de ser solo templo futbolero: ahora es plataforma global para eventos deportivos de élite, con infraestructura que compite con Madison Square Garden y Wembley.

Florentino Pérez soñó con un estadio que trascendiera al fútbol y lo está logrando: el Bernabéu mostró capacidad, versatilidad y magnetismo. Su transformación lo posiciona como epicentro de una nueva era deportiva en Europa; en un proyecto que se va a expandir a las ligas más fuertes del mundo.

El Bernabéu ya compite con sedes icónicas del deporte mundial

El nuevo Bernabéu ya no se mide solo con estadios de fútbol: ahora entra en la conversación global junto a recintos como el Madison Square Garden o Wembley. Su capacidad tecnológica, versatilidad y magnetismo lo posicionan como sede de referencia para eventos de élite en múltiples disciplinas.