Real Madrid se abre a inversores, pero mantiene el control en sus socios

Real Madrid trabaja en un borrador de reorganización societaria que Florentino Pérez expondrá ante los socios representantes. El modelo permitiría la entrada de un inversor con el 5 y el 10% del capital, pero manteniendo las decisiones en el control de los cerca de cien mil socios del club.

La operación serviría como referencia para fijar el valor del club. Florentino estimó esa cifra en más de 10.000 millones de euros, y un inversor dispuesto a aportar 1.000 millones por un 10% validaría ese cálculo. El contexto incluye casos recientes como Atlético, PSG y Lakers.

El modelo incluiría límites estrictos: el inversor no podría ampliar su participación en el futuro. El resto del capital se repartiría entre los 100.000 socios, en partes iguales y con transmisión restringida. El objetivo es preservar el sistema de gobernanza actual y que el club siga siendo del socio.

¿Por qué Real Madrid desarrolla una propuesta para ser SAD?

La nueva Ley del Deporte en España, vigente desde diciembre de 2022, eliminó la obligación de convertirse en Sociedad Anónima Deportiva (SAD), pero también restringió los modelos híbridos como el 50+1 de la Bundesliga. El Real Madrid busca blindarse ante ese vacío legal.

Florentino Pérez intenta adaptar el modelo del Bayern Múnich, donde los socios conservan el control. Sin embargo, la legislación española obliga a operar bajo el régimen de sociedades de capital, lo que impide fórmulas mixtas. El club lleva dos años intentando encajar esa estructura sin éxito.

La propuesta permitiría que un inversor extranjero adquiera solo el 10% del capital, mientras los socios pasarían a ser accionistas con un pago de 60 mil euros. El objetivo es evitar adquisiciones totales por fondos cataríes u otros países y preservar el control con los socios-accionistas.