Mbappé Bota de Oro: Florentino Pérez lo une al trono goleador del Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo

Mbappé se une a 3 leyendas del Madrid que han logrado esta hazaña a lo largo de la historia del club blanco

Eimy Carta
Viernes, 31 de octubre de 2025 a las 10:16 am
En un emotivo discurso, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dedicó unas palabras de profunda admiración a Kylian Mbappé por la consecución de su primera Bota de Oro. El presidente enfatizó la dificultad del logro y el estatus histórico que el delantero francés alcanza en la institución.

Las palabras de Pérez se centraron en la selecta lista de goleadores que han levantado el galardón vistiendo la camiseta blanca, posicionando a Mbappé como el sucesor de un legado inigualable.

"Es tu primera Bota de Oro, y es algo muy difícil de conseguir. En el Real Madrid hemos contado con tres Botas de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Todos ellos grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial."

 

El mensaje del presidente va más allá de un simple reconocimiento individual; es una ratificación de la apuesta del club por el jugador: "Ahora aquí construyes tu propia historia con la camiseta blanca que tanto deseabas."

 

La exigencia de la camiseta y el apoyo de la afición

El líder merengue destacó la rápida conexión del francés con el madridismo y la alta exigencia que conlleva portar el escudo del club más laureado. Esta exigencia, según Pérez, es el motor para alcanzar la gloria.

  • Apoyo incondicional: "Nuestra afición te adora y te va a acompañar en cada desafío."

  • ADN del triunfo: "En este tiempo que llevas con nosotros has podido comprobar la exigencia de este escudo que nos da la fuerza necesaria para seguir trabajando en busca de nuevos triunfos y de nuevos títulos."

 

 

