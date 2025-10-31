Mbappé Bota de Oro: Florentino Pérez lo une al trono goleador del Real Madrid junto a Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

En un emotivo discurso, Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, dedicó unas palabras de profunda admiración a Kylian Mbappé por la consecución de su primera Bota de Oro. El presidente enfatizó la dificultad del logro y el estatus histórico que el delantero francés alcanza en la institución.

Las palabras de Pérez se centraron en la selecta lista de goleadores que han levantado el galardón vistiendo la camiseta blanca, posicionando a Mbappé como el sucesor de un legado inigualable.

"Es tu primera Bota de Oro, y es algo muy difícil de conseguir. En el Real Madrid hemos contado con tres Botas de Oro: Hugo Sánchez, Cristiano Ronaldo y Ronaldo Nazario. Todos ellos grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial."

El mensaje del presidente va más allá de un simple reconocimiento individual; es una ratificación de la apuesta del club por el jugador: "Ahora aquí construyes tu propia historia con la camiseta blanca que tanto deseabas."

La exigencia de la camiseta y el apoyo de la afición

El líder merengue destacó la rápida conexión del francés con el madridismo y la alta exigencia que conlleva portar el escudo del club más laureado. Esta exigencia, según Pérez, es el motor para alcanzar la gloria.