¡Golazo! Jude Bellingham y Kylian Mbappe se combinan para el primer gol del Clásico

¡Ahora sí! Luego de un penal que fue revertido por revisión del VAR, y de un grito de gol ahogado a Kylian Mbappe por un offside milimétrico, el Real Madrid, que ha sido claramente el equipo superior en el primer tiempo, finalmente logró abrir el marcador en El Clásico, ante el FC Barcelona, gracias a un golazo -ahora válido- de Mbappe.
NOTAS RELACIONADAS
El gol llegó luego de un gran pase entre líneas del mediocampista inglés Jude Bellingham, que fue aprovechado de buena manera por un desmarque en velocidad de Kylian Mbappe. El delantero francés quedó mano a mano con el guardameta Wojciech Szczesny, a quien batió con un derechazo raso con potencia.
Esta anotación es la número 11 del astro del Real Madrid en la presente edición de La Liga de España, por lo que sigue afianzándose como el máximo goleador en lo que va de certamen.