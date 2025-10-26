Fútbol español

Los árbitros roban gol al Real Madrid por un supuesto fuera de juego

El Real Madrid registra también un penal anulado, tras revisión del VAR, durante los primeros minutos del partido.

Por

Oriana Garcia
Domingo, 26 de octubre de 2025 a las 11:38 am
Foto cortesía
El clásico Real Madrid - Barcelona comenzó con una alta intensidad, donde al minutos 11 los blancos registran un gol anulado por fuera de juega, cargado de polémica. 
 

El autor de la jugada es Kylian Mbappé, quien aprovechó una pelota que llegaba con la defensa de los culés desordenada, para rematar con táctica a la red y colocar lo que sería el primer gol del Madrid. Sin embargo, por un milímetro del dedo del francés el gol quedó anulado: fuera de lugar. 

Penal anulado

Cabe destacar que los locales también registran un penal anulado, tras revisión del VAR, durante los primeros minutos del partido.

Domingo 26 de Octubre de 2025
