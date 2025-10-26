Este será el clásico más inglés de la historia entre Real Madrid y Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

En el clásico de este domingo, quizás no salga en el once inicial Trent-AlexanderArnold por el Real Madrid, ya que viene de una lesión, pero Marcus Rashford seguro que si estará para saludar al saltar al césped a Jude Bellingham, lo que representaría el primer Clásico de la historia con ingleses en Real Madrid y Barça. Aunque resulte curioso, esto nunca antes había ocurrido con los ‘pross’.

Incluso, en los últimos 100 años de la historia de los clásicos sólo Gary Lineker había vestido la camiseta azulgrana tres temporadas (1986-89), en todas ellas nunca se enfrentó en el Santiago Bernabéu ante algún compatriota.

Ingleses en el Real Madrid

La historia reciente refleja que cuatro ingleses han formado parte de las filas merengue hasta el dúo actual: Steve McManaman (1999-2003), David Beckham (2003-07), Jonathan Woodgate (2004-06) y Michael Owen (2004-05).