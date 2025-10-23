¿Cómo han terminado los últimos 10 clásicos entre Real Madrid y Barcelona?

Suscríbete a nuestros canales

La eterna rivalidad entre FC Barcelona y Real Madrid no deja de generar emociones intensas en el mundo del fútbol. En los últimos dos años, los enfrentamientos entre ambos equipos han mostrado un equilibrio sorprendente, con victorias repartidas y algunos partidos que quedarán en la memoria de los aficionados por su dramatismo y goles espectaculares.

Cada duelo entre estos dos históricos equipos ha tenido un sabor especial, desde finales de copa hasta encuentros de liga decisivos, reafirmando por qué el Clásico es uno de los partidos más esperados del calendario futbolístico.

Últimos 10 clásicos entre Barcelona y Real Madrid

11/05/2025 – La Liga (J35): Barcelona 4‑3 Real Madrid 26/04/2025 – Copa del Rey (F): Barcelona 3‑2 Real Madrid (prórroga) 12/01/2025 – Supercopa (F): Real Madrid 2‑5 Barcelona 26/10/2024 – La Liga (J11): Real Madrid 0‑4 Barcelona 11/04/2024 – La Liga (J32): Real Madrid 3‑2 Barcelona 14/01/2024 – Supercopa (F): Real Madrid 4‑1 Barcelona 28/10/2023 – La Liga (J11): Barcelona 1‑2 Real Madrid 05/04/2023 – Copa del Rey (SF, vuelta): Barcelona 0‑4 Real Madrid 19/03/2023 – La Liga (J26): Barcelona 2‑1 Real Madrid 02/03/2023 – Copa del Rey (SF, ida): Real Madrid 0‑1 Barcelona

Sin duda que, la rivalidad entre Real Madrid y Barcelona sigue siendo sinónimo de emoción y tensión. Cada clásico deja recuerdos imborrables para los aficionados, y la intensidad en el campo se refleja en la historia reciente, donde los partidos no se limitan a La Liga, sino que incluyen duelos en Copa del Rey y Supercopa, incluso con títulos en juego hasta en cinco ocasiones.

Además, de los últimos 10 juegos, repasemos el balance de los últimos 30 enfrentamientos, mismo que muestra una igualdad total: 13 victorias para el Madrid, 13 para el Barça y solo 4 empates. En finales, los culés llevan ligera ventaja con tres triunfos frente a dos del equipo blanco, lo que demuestra que los momentos decisivos suelen estar marcados por la intensidad y la competitividad máxima.

En cuanto al espectáculo, los goles han sido protagonistas. El Barcelona ha marcado 57 goles en estos 30 partidos, promediando casi dos por encuentro, mientras que el Real Madrid ha sumado 51 tantos. Esta diferencia mínima refleja cómo ambos equipos han sabido combinar táctica y talento para ofrecer clásicos memorables.