Frenkie De Jong genera dudas al Barcelona a tres días del Clásico

El FC Barcelona se encuentra en un momento de contrastes antes del Clásico contra el Real Madrid. Dulces por su goleada 6-2 por la Champions League; pero caóticos por las lesiones que sufren esta temporada, como la de Frenkie de Jong que tiene en vilo al club blaugrana.

La enfermería azulgrana sigue siendo un rompecabezas para Hansi Flick. Las bajas de Favi, Ter Stegen, Lewandowski y Dani Olmo, ahora se suma la incertidumbre de Christensen y Raphinha; pero además, no se sabe si podrán contar con de Jong que no se le ha visto fino.

Frenkie no se ejercitó este jueves por la mañana y regresó a su casa por precaución. La evolución de su molestia será clave para conocer si puede o no disputar el Clásico contra el Real Madrid. Flick no puede darse el lujo de perder a una de sus mejores armas en la mitad de cancha.

Frenkie de Jong el equilibrio del FC Barcelona

Frenkie de Jong es el complemento perfecto de Pedri. Conoce sus movimientos, anticipa sus decisiones y juntos construyen una química que potencia al Barcelona. Su entendimiento mutuo permite que el equipo fluya con naturalidad, conectando líneas y generando espacios.

Más que un volante, de Jong es el eje que une defensa y ataque. Su primer pase, recorrido físico y lectura táctica le permiten ocupar zonas clave y sostener el equilibrio del equipo. Sin él, el Barca pierde orden, ritmo, profundidad y un compañero en ambos lados del campo.

Once del FC Barcelona sin Frenkie de Jong

Sin Frenkie de Jong, Hansi Flick apuesta por Marc Casadó como relevo natural en la medular. El canterano cumple funciones defensivas y de enlace, pero no ofrece el despliegue físico ni la visión táctica del neerlandés. Su rol es más de contención que de construcción en el once.

El once probable ante el Real Madrid sería muy similar al que enfrentó al Olympiacos, Sin de Jong, el equilibrio dependerá del recorrido de Pedri y la lectura ofensiva de Fermín: