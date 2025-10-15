Frenkie de Jong sella su compromiso: renovación hasta 2029 en el FC Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El FC Barcelona ha asegurado la continuidad de uno de sus pilares fundamentales. El centrocampista neerlandés, Frenkie de Jong, ha firmado su renovación contractual con la entidad azulgrana hasta el 30 de junio de 2029. Este anuncio pone fin a meses de negociaciones y especulaciones, y consolida a De Jong, de 28 años, como el timón del mediocampo para la próxima era.

Un compromiso estratégico y de lealtad

La extensión del contrato de De Jong es una maniobra estratégica en el contexto financiero actual del club. El acuerdo, que blinda al jugador con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros, es vital para el Barça. Se ha podido concretar gracias a la predisposición del neerlandés a adecuar su salario a la realidad económica del club, en un gesto que recuerda su anterior decisión de diferir pagos durante la crisis de la pandemia. Esta reestructuración salarial resulta crucial para la gestión del Fair Play Financiero y permite al club ganar margen para futuros movimientos.

La renovación es, en esencia, un voto de confianza mutuo. Por un lado, el club asegura el talento de un futbolista que el nuevo técnico, Hansi Flick, considera indiscutible. Por otro, De Jong confirma su deseo, repetido en varias ocasiones, de triunfar en el Camp Nou, cerrando la puerta a los grandes clubes europeos que lo han pretendido en los últimos años, como el Manchester United.

Una década de azulgrana

Frenkie de Jong llegó a Barcelona en el verano de 2019 procedente del Ajax de Ámsterdam, en una operación que superó los 75 millones de euros. Desde su llegada, fue catalogado como el heredero de la filosofía de juego del club, gracias a su exquisita técnica, visión y capacidad para romper líneas.

Estadísticas de su impacto

El tiempo ha demostrado su valía y constancia. De Jong ya se encuentra entre los jugadores extranjeros con más partidos en la historia del FC Barcelona. Si cumple su contrato hasta 2029, habrá completado una década en el club y se situará como uno de los futbolistas neerlandeses más importantes que han vestido la camiseta, cerca de superar los registros históricos de su compatriota Phillip Cocu.

Hasta la fecha, el centrocampista acumula cerca de 290 partidos oficiales con el Barça y ha contribuido con aproximadamente 21 goles. En su palmarés azulgrana ya cuenta con varios títulos, incluyendo dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España.

A pesar de haber superado un tramo complicado por lesiones, especialmente en el tobillo, su liderazgo en el centro del campo junto a Pedri ha sido la clave del resurgimiento del equipo. Esta firma consolida su papel como pieza angular en la construcción del futuro del FC Barcelona.

