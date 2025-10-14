Barcelona recibe preocupantes noticias sobre Robert Lewandowski

Suscríbete a nuestros canales

Antes de que regresen las acciones ligueras, el Barcelona enciende las alarmas con Robert Lewandowski en medio de un calendario complicado que tiene de por medio una jornada de la UEFA Champions League y el 'Clásico' contra el Real Madrid por La Liga.

En esta oportunidad, el equipo blaugrana comunicó en sus redes sociales que el delantero polaco ha sufrido una rotura muscular en el bíceps femoral del muslo izquierdo, una lesión que afecta una zona clave para el rendimiento físico de cualquier futbolista.

Al parecer el atacante experimentado volvió lesionado tras su participación con la selección de Polonia durante la reciente ventana FIFA, incapacidad que complica la planificación de Hansi Flick, entrenador del Barcelona, de cara a los venideros compromisos del club.

Robert Lewandowski lesionado

La lesión del polaco puede ser bastante delicada, ya que el bíceps femoral es fundamental para la movilidad y la fuerza en las piernas, especialmente en acciones como correr, saltar o cambiar de dirección rápidamente. El tiempo de recuperación de Lewandowski dependerá en gran medida de cómo evolucione con el tratamiento y la rehabilitación adecuada, según la información del Barça.

Aunque los azulgranas no dieron con exactitud el tiempo de baja de Lewandowski, éste podría estar alejados de las canchas por lo menos un mes, periodo que lo dejaría fuera del compromiso contra los merengues, que está pautado para el domingo 26 de octubre desde el Santiago Bernabéu. En este inicio de temporada, el delantero ha convertido cuatro goles en 431 minutos de acción.