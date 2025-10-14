El Barcelona confirma fichaje de lujo para el Clásico: Ed Sheeran

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona da la estocada desde todos los ámbitos. Ed Sheeran fue confirmado oficialmente como el artista que estará presente en la camiseta de los culés ante el Real Madrid, para el Clásico que se disputar el 26 de octubre.

"Spotify y el FC Barcelona regresan con su séptima camiseta especial, y el artista que aparecerá en ella será Ed Sheeran, lo que supone la primera vez que un artista masculino de pop en solitario protagoniza la camiseta. Durante El Clásico del 26 de octubre, los jugadores del FC Barcelona llevarán una versión de la icónica camiseta blaugrana con el logotipo del último álbum de estudio de Ed Sheeran, Play... Al colocar Play en la parte frontal de la camiseta, esta colaboración destaca el poder de la música para trascender fronteras y unir a las personas.", dio a conocer Spotify en un comunicado oficial.

"Ver mi nuevo álbum Play en la camiseta del Barça es algo de lo que me siento orgulloso. Soy un gran aficionado al fútbol y al FC Barcelona, y me encanta que podamos unir los mundos de la música y el fútbol de una forma tan divertida”, expresó el afamado cantante y compositor Ed Sheeran, quien reune 92 millones de oyentes mensuales y 14 canciones en el Billions Club de Spotify.

Por su parte, Manel del Río, director general del Barcelona, puntualizó "estamos muy orgullosos de contar con un artista como Ed Sheeran en nuestra camiseta. El cambio de logotipo se ha convertido en uno de los momentos más emblemáticos de cada temporada y ejemplifica cómo la colaboración entre el FC Barcelona y Spotify sigue explorando con éxito hasta dónde podemos llegar con esta unión entre el deporte y la música".

Lewandowski habló de Ed Sheeran

El delantero del F.C. Barcelona, reconoció ser fiel oyente de la música de Ed "las canciones de Ed Sheeran han formado parte de nuestra playlist en el vestuario durante mucho tiempo, por lo que ver su nuevo álbum en el frontal de nuestra camiseta para El Clásico es algo realmente especial. La música y el fútbol unen a los aficionados de maneras muy poderosas y me enorgullece representar esa conexión sobre el campo".