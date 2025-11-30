sin embargo se ha mantenido activo entrenando y disputando amistosos nacionales internacionales.

Suscríbete a nuestros canales

El recorrido del 2025 para el fútbol venezolano está en el epilogo y cerca de dibujar su últimos capítulos de la temporada. Justamente, el enfoque ya está puesto en el duelo que mantendrán por la estrella dos colosos de la campaña como Carabobo FC y el cuadro de la UCV.

Los primeros se ganaron el derecho recientemente desde su coronación en el Torneo Clausura 2025, mientras que los segundos habían hechos los deberes en el Torneo Apertura.

Ahora, la mayor parte de los focos están centrados en la Final Absoluta de la Liga FUTVE, que iniciará este domingo 30 de noviembre y que tiene la misión de definir al Campeón de Venezuela que llevará la tan peleada estrella.

La fina de la Liga FUTVE a doble partido

El Estadio Olímpico de la UCV será epicentro del inicio de esta batalla por el galardón, en lo que será una disputa a doble partido, que finalizará el venidero 6 de diciembre en el Polideportivo Misael Delgado.

Ambos conjuntos llegan con vuelos distintos a este desenlace y que podría servir a la hora de analizar sus presentes. Por ejemplo, Carabobo llegaría con mejor rodaje, tras haberse coronado recientemente como campeón del Clausura.

Además, el conjunto carabobeño fue capaz de liderar su zona en el cuadrangular final, dejando en el camino a equipos como Caracas FC y Deportivo Táchira. No obstante, que por segundo año al hilo se presenta en búsqueda del título de Campeón de Venezuela.

Por el otro lado esta UCV que afrontará el careo sin el rodaje similar a la competencia, tras no haberse metido en el cuadrangular. Aunque los de Daniel Sasso han querido remediar esta situación manteniendo activo al plantel con entrenamientos y disputando amistosos nacionales internacionales.

Así pues, la mesa está servida para vivir una nueva final en la Liga FUTVE, que apunta a que dejará muchas emociones entre equipos no tan habituales en las últimas dos décadas a estar en estas instancias y que tienen hambre de títulos para sus vitrinas.