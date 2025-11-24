Liga FUTVE: Carabobo FC conquista el Torneo Clausura y ahora buscará bordar su primera estrella

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo volvió a ser histórica para la Liga FUTVE, ya que cerró por todo lo alto el Torneo Clausura 2025. Y es que bajo un marco espléndido y lleno de colores en el Estadio Misael Delgado, el Carabobo FC se coronó campeón tras imponerse por 1 a 0 a la Academia Puerto Cabello.

Una verdadera batalla en Carabobo

90 minutos suelen ser muy largos en algunos estadios, mientras que en otros pasan en un abrir y cerrar de ojos, sobre todo cuando hay un gran ambiente y se disputa un título. Así tal cual sucedió en el recinto ubicado en la ciudad de Valencia, donde miles de aficionados celebraron el segundo torneo corto en la historia del conjunto granate.

La primera mitad fue un vaivén de emociones en ambos lados de la cancha, aunque no gozó de muchas ocasiones claras. De hecho, el Carabobo tuvo un par de remates lejanos de Yohandry Orozco, así como un penalti que al final desestimó el árbitro Jesús Valenzuela al chequear el VAR.

Pero en el complemento las cosas cambiaron. Esta vez la balanza se inclinó un poco más hacia el lado de los porteños, pero en todo momento se encontraron con una férrea defensa carabobeña y un Lucas Bruera que dejó nuevamente su arco en cero.

La única llegada clara del Granate sucedió al minuto 58 por medio de un error defensivo en un pase atrás, el cual aprovechó José Riasco para robarle el balón al central Mamadou Mbaye, encarar solo el área, y batir a Luis Romero con un potente remate.

Ese grito de gol fue más que suficiente para que los dirigidos por el entrenador Daniel Farías conquistaran el Torneo Clausura. Ahora, su próximo objetivo será encarar con todo la Final Absoluta para tratar de bordar su primera estrella. Pero para ello, primero deberán imponerse a UCV FC, mismo rival que les arrebató hace un mes la Copa Venezuela.