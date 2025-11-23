¡Crisis total! Salomón Rondón y Real Oviedo se hunden en LaLiga

Suscríbete a nuestros canales

La situación del Real Oviedo en LaLiga se agrava jornada tras jornada. Este domingo, el equipo no pudo pasar del empate 0-0 contra Rayo Vallecano, un resultado que lo mantiene hundido en la parte más baja de la clasificación.

Tras 13 partidos disputados, el Oviedo solo ha sumado nueve puntos, consolidándose en la última posición de la tabla y en una alarmante racha sin victorias.

El problema del equipo que dirige Luis Carrión se centra en la falta de gol y la incapacidad para generar peligro, un síntoma que se vio reflejado en la actuación de su referente ofensivo, el delantero venezolano Salomón Rondón.

El "Gladiador" atrapado en la mala racha

La adaptación del criollo a su nuevo equipo y a la exigencia de LaLiga parece ser más complicada de lo esperado. En el partido contra el Rayo Vallecano, la actuación del "Gladiador" volvió a ser decepcionante para la afición.

Salomón Rondón se mostró aislado y con poca participación en el juego, lo que se tradujo en estadísticas muy pobres antes de ser sustituido al minuto 61.

Según el portal especializado Sofascore, recibió una calificación de 6.7, una de las más bajas del equipo. Sus números en el campo evidenciaron su incomodidad:

Disparos intentados: Cero (0)

Toques totales del balón: 14

El venezolano no logró conectar con el mediocampo ni ejercer la presión en ataque que se espera de un delantero centro de su calibre. Su frustración fue evidente al marcharse del terreno de juego, sabiendo que el equipo necesita desesperadamente su mejor versión.

Números que alarman

A pesar de que registra dos goles en la presente temporada, su contribución ha sido insuficiente para sacar al Real Oviedo del pozo. La ofensiva del equipo no encuentra fluidez ni acierto, y su posición en la tabla refleja la necesidad urgente de un cambio de dinámica.

El combinado "carbayón" no solo debe preocuparse por la falta de triunfos, sino también por el bajo rendimiento de sus jugadores clave.

El cuerpo técnico tiene la difícil tarea de encontrar la fórmula para reactivar el potencial ofensivo del equipo y, en particular, para integrar a Salomón Rondón en un esquema donde pueda explotar su capacidad goleadora y su experiencia en el área.