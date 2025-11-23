Este Vinotinto reaparece con un golazo y aclara su futuro

Suscríbete a nuestros canales

El experimentado extremo venezolano, Eduard Bello, se vistió de héroe en el partido clave de la Universidad Católica, anotando el gol de la victoria 2-1 ante Palestino.

Este triunfo consolida al equipo "Cruzado" en la segunda posición de la tabla, manteniendo vivas sus opciones de clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

El tanto del criollo, llegado en el minuto 59, resultó ser un golpe de calidad y suerte. Sorprendió al portero rival con un remate de zurda que, si bien algunos medios reportan que pudo haber sido un centro desviado, terminó besando la red y desatando la euforia en el Claro Arena.

La mentalidad de Bello

A pesar de los altibajos que ha enfrentado en la temporada, el atacante de 30 años demostró su compromiso en el campo. Tras el encuentro, Eduard Bello abordó con madurez los rumores sobre un posible regreso al Barcelona de Ecuador, club dueño de su ficha.

"La verdad que no se nada, yo trato de ganarme las cosas en la cancha, en el día a día, durante los entrenamientos. Quiero terminar de la mejor forma y que el equipo clasifique a Copa Libertadores y a partir de ahí, seguro habrán muchos más motivos para quedarme," confesó el venezolano.

El acuerdo de cesión con Universidad Católica se extiende hasta finales de diciembre de 2025. No obstante, el deseo de la dirigencia "Cruzada" de retenerlo es palpable, especialmente tras actuaciones decisivas como la de este sábado.

Sus números en Chile

Si bien su temporada ha sido irregular, con seis goles y dos asistencias en 29 partidos (en todas las competiciones), el valor de sus anotaciones en momentos cruciales subraya su importancia en el plantel.

El desafío para el atacante es reencontrarse con su mejor y más consistente versión a nivel de clubes. Solo así podrá asegurar su futuro en Chile y, más importante aún, volver a ser considerado por la Vinotinto de cara al nuevo proceso.