Joven venezolano se lesiona tras regresar de la fecha FIFA con la Vinotinto

El futbolista venezolano Alessandro Milani ha encendido las alarmas en el seno del US Avellino 1912 y en la afición de la Vinotinto tras sufrir una aparente lesión muscular en su regreso a la acción con el club italiano, que milita en la Serie B.

El lateral izquierdo salió del campo con claras muestras de dolor, apenas unos días después de haber representado a su país en la reciente Fecha FIFA de noviembre.

El encuentro, que culminó con una derrota de 3-0 para el Avellino ante el Empoli, dejó un sabor agridulce para Milani, quien mostró una gran intensidad en su desempeño a pesar de la derrota.

Gran esfuerzo con consecuencias

Alessandro Milani, quien no inició el partido como titular, tuvo que ingresar de manera temprana al minuto 11 del encuentro. Posicionado como carrilero izquierdo, el defensor venezolano realizó un despliegue físico notable, característica esencial de su rol en el esquema del Avellino.

El jugador demostró su vocación ofensiva, pisando constantemente el campo rival y proyectándose con peligro, incluso protagonizando una jugada en la que estuvo cerca de anotar un gol.

Su esfuerzo físico pareció pasar factura en los minutos finales. Al minuto 89, se vio obligado a abandonar el terreno de juego, llevándose la mano a la parte posterior del muslo derecho y mostrando evidentes gestos de dolor.

El peaje de la Fecha FIFA

La preocupación por el estado físico de Milani es doble, considerando su reciente actividad internacional. El joven defensor fue parte de la convocatoria de la Vinotinto para la doble jornada de amistosos, donde sumó minutos valiosos contra Australia y Canadá.

El desgaste propio de los viajes transcontinentales y la exigencia de jugar dos partidos de alta intensidad con la selección, en un lapso corto de tiempo, pudo haber contribuido a la sobrecarga muscular que derivó en la lesión.

Se espera que en las próximas horas el US Avellino 1912 emita un parte médico oficial que determine la naturaleza exacta y la gravedad de la lesión de Alessandro Milani. Los aficionados criollos estarán pendientes del diagnóstico, deseando que la baja del prometedor lateral sea lo más breve posible.