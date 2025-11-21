¿Qué jugadores de la Vinotinto de Vizcarrondo podrían formar parte de la Absoluta?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto se encuentra en una etapa de rejuvenecimiento tras el fracaso en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026, donde fue superado por Bolivia en la lucha por el repechaje.

Recientemente, la categoría Sub-17 disputó la Copa del Mundo Qatar 2025 y cayó en los dieciesavos de final, pero hay algunos nombres interesantes que podrían tener una oportunidad para ser convocados por la Absoluta.

De hecho, previo a la cita mundialista, Oswaldo Vizcarrondo afirmó que su objetivo principal era que diversos jugadores de la Sub-17 se ganaran un puesto en la mayor de Venezuela.

¿Qué jugadores merecen un llamado?

Pilares del mediocampo

Henrry Díaz, el motor del mediocampo de la Vinotinto Sub-17, cuando se lesionó en el debut frente a Inglaterra se notó su ausencia y Venezuela no mostró el mismo rendimiento. Su ausencia fue clave y demuestra su gran impacto en la mitad de la cancha.

Marco Libra también mostró un gran desempeño apareciendo en varias zonas de la cancha, sin Henrry Díaz intentó manejar el mediocampo y conectar con los delanteros, pero en muchas ocasiones se le vio solo y sin compañía.

El líder de la zaga

Marcos Maitán, el zaguero del Monagas SC es el líder en la defensa criolla. De su categoría, es el jugador que más minutos ha tenido en Primera División esta temporada y ya recibió su primera convocatoria con la Absoluta durante la fecha FIFA de octubre, aunque no debutó.

Extremo diferencial

Yerwin Sulbarán, fue uno de los mejores de la Sub-17 en el Mundial. Con su regate y velocidad intentó llegar siempre al área rival y logró generar mucho peligro. En los cuatro partidos que disputó la Vinotinto registró dos asistencias (contra Inglaterra y Egipto).