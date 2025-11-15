Mundial Sub-17: ¿Quiénes fueron los mejores de la Vinotinto ante Corea del Norte?

Suscríbete a nuestros canales

El recorrido de la Vinotinto de Oswaldo Vizcarrondo en el Mundial Sub-17 llegó a su fin. Hasta los dieciseisavos de final alcanzó el sueño del equipo, tras caer ante Corea del Norte, con marcador de 1-2.

El partido tiene dos tintes para analizarlo, con un tiempo en el que Venezuela no pudo hacer su juego característico y los norcoreanos pudieron tapar cada intento de los criollos. Justamente, en ese primer acto del cotejo, se vio una versión muy floja, en la que costó destacar rendimientos alto de ese once inicial.

Ahora bien, el segundo tiempo dejó un cambio drástico en el funcionamiento de la plantilla, que estaba obligada a subir las prestaciones para intentar hacer posible la remontada.

¿Quiénes fueron los mejores de la Vinotinto en el partido?

Lo dicho. En ese primer tiempo el rendimiento fue discreto y en todas sus líneas, siendo el guardameta Alan Vázquez el único excluido, porque -a pesar de recibir dos tantos- evitó que la distancias se ampliara, dando a sus compañeros la oportunidad de regresar en el partido.

En el gran momento de Venezuela hay dos nombres que destacan: Yerwin Sulbaran y Juan Camilo Uribe. El primero lo hizo a base de desbordes y jugadas individuales, que despertaron la capacidad ofensiva del equipo.

Fue clave por la banda derecha para agotar la zona defensiva norcoreana, que en el primer tiempo lo mantuvo a raya con un marcaje siempre de dos jugadores. Por el lado de Uribe, no solo fue su gol al 62' lo destacado, porque también fue un revulsivo desde su entrada al encuentro en el 32' sustituyendo a Eider Barrios.

Por su parte, los ingresos a la acción de David García, Gustavo Caraballo y John Mancilla fueron positivos para el equipo porque mejoraron el funcionamiento en sus zonas y permitieron que la Vinotinto estuviese todo el segundo tiempo atacando el área rival.



