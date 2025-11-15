Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Venezuela 0 vs 2 Corea del Norte | Alan Vázquez no pudo evitar el segundo de penal (En vivo)
La selección de Japón espera al vencedor de esta llave en la ronda de octavos de final
Por
Meridiano
Sabado, 15 de noviembre de 2025 a las 11:47 am
Suscríbete a nuestros canales
Tag de notas
Vinotinto
Corea del Norte
Mundial Sub-17
Las más leídas
1
Al momento de sellar toma en cuenta el ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo al Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá
2
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
3
Amigo hípico: En la segunda válida del 5y6 de La Rinconada se presenta otro retiro
4
LVBP: Así van las posiciones este 14 de noviembre ¡Magallanes y Lara estrechan la tabla!
5
Línea confirmada: Este "favorito frío" se presenta como el auténtico video de la reunión 44 en La Rinconada
Las más leídas
1
Al momento de sellar toma en cuenta el ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo al Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá
2
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
3
Amigo hípico: En la segunda válida del 5y6 de La Rinconada se presenta otro retiro
4
LVBP: Así van las posiciones este 14 de noviembre ¡Magallanes y Lara estrechan la tabla!
5
Línea confirmada: Este "favorito frío" se presenta como el auténtico video de la reunión 44 en La Rinconada
Las más leídas
1
Al momento de sellar toma en cuenta el ajuste de la línea de Gaceta Hípica previo al Clásico Nuestra Señora de Chiquinquirá
2
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
3
Amigo hípico: En la segunda válida del 5y6 de La Rinconada se presenta otro retiro
4
LVBP: Así van las posiciones este 14 de noviembre ¡Magallanes y Lara estrechan la tabla!
5
Línea confirmada: Este "favorito frío" se presenta como el auténtico video de la reunión 44 en La Rinconada
Tag de notas
Vinotinto
Corea del Norte
Mundial Sub-17
Últimas noticias
Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Venezuela 0 vs 2 Corea del Norte | Alan Vázquez no pudo evitar el segundo de penal (En vivo)
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Vinotinto
Telasco Segovia tras victoria Vinotinto: "Esto es paso a paso para 2030"
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
Mundial Sub-17
XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte
Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Venezuela 0 vs 2 Corea del Norte | Alan Vázquez no pudo evitar el segundo de penal (En vivo)
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Vinotinto
Telasco Segovia tras victoria Vinotinto: "Esto es paso a paso para 2030"
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
Mundial Sub-17
XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte
Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Venezuela 0 vs 2 Corea del Norte | Alan Vázquez no pudo evitar el segundo de penal (En vivo)
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Vinotinto
Telasco Segovia tras victoria Vinotinto: "Esto es paso a paso para 2030"
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
Mundial Sub-17
XI de Vizcarrondo para el partido de la Vinotinto contra Corea del Norte
BEISBOL
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
LVBP
LVBP: Estos son los juegos para la jornada del sábado 15 de noviembre
MLB
¿Cuál es el arma secreta de Cristopher Sánchez? Conoce su lanzamiento más efectivo
MLB
El "unicornio" del béisbol: Shohei Ohtani lidera las Ligas Mayores en hazañas únicas
LVBP
Así esta la tabla de posiciones de la LVBP para este sábado 15 de noviembre
LVBP
Yasiel Puig alegra el debut en esta zafra de Yadier Molina con Magallanes
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
LVBP
LVBP: Estos son los juegos para la jornada del sábado 15 de noviembre
MLB
¿Cuál es el arma secreta de Cristopher Sánchez? Conoce su lanzamiento más efectivo
MLB
El "unicornio" del béisbol: Shohei Ohtani lidera las Ligas Mayores en hazañas únicas
LVBP
Así esta la tabla de posiciones de la LVBP para este sábado 15 de noviembre
LVBP
Yasiel Puig alegra el debut en esta zafra de Yadier Molina con Magallanes
MLB
MLB: Ronald Acuña Jr. recibió el premio al Regreso del Año con una compañía histórica
LVBP
LVBP: Estos son los juegos para la jornada del sábado 15 de noviembre
MLB
¿Cuál es el arma secreta de Cristopher Sánchez? Conoce su lanzamiento más efectivo
MLB
El "unicornio" del béisbol: Shohei Ohtani lidera las Ligas Mayores en hazañas únicas
LVBP
Así esta la tabla de posiciones de la LVBP para este sábado 15 de noviembre
LVBP
Yasiel Puig alegra el debut en esta zafra de Yadier Molina con Magallanes
FARÁNDULA
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Farándula
Querida actriz venezolana recibió la ciudadanía estadounidense ¡Felicidades!
Farándula
Así lució Stephany Abasali en la entrevista con el jurado de Miss Universo
Farándula
Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”
Farándula
Nariman Batthika regresa a Maturin, Tras el Miss Grand Internacional
Farándula
Exparticipante del Miss Venezuela se comprometió en Los Roques
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Farándula
Querida actriz venezolana recibió la ciudadanía estadounidense ¡Felicidades!
Farándula
Así lució Stephany Abasali en la entrevista con el jurado de Miss Universo
Farándula
Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”
Farándula
Nariman Batthika regresa a Maturin, Tras el Miss Grand Internacional
Farándula
Exparticipante del Miss Venezuela se comprometió en Los Roques
Farándula
De La Guetto ya se encuentra en Venezuela para concierto en el Monumental
Farándula
Querida actriz venezolana recibió la ciudadanía estadounidense ¡Felicidades!
Farándula
Así lució Stephany Abasali en la entrevista con el jurado de Miss Universo
Farándula
Animador venezolano es arrestado por “extorsión y violencia psicológica”
Farándula
Nariman Batthika regresa a Maturin, Tras el Miss Grand Internacional
Farándula
Exparticipante del Miss Venezuela se comprometió en Los Roques
HIPISMO
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
Hipismo
Pronóstico exclusivo: Las fijas que muestran más potencial y la jugada larga que no puede faltar en su 5y6 de la R44
Hipismo
"He ganado este clásico varias veces": Francisco Quevedo va por otra corona en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada con novedades: Un retiro en el clásico y otro en carrera normal cambian el 5y6
Hipismo
La Rinconada: Datos de Última Hora para el 16-11-2025
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
Hipismo
Pronóstico exclusivo: Las fijas que muestran más potencial y la jugada larga que no puede faltar en su 5y6 de la R44
Hipismo
"He ganado este clásico varias veces": Francisco Quevedo va por otra corona en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada con novedades: Un retiro en el clásico y otro en carrera normal cambian el 5y6
Hipismo
La Rinconada: Datos de Última Hora para el 16-11-2025
Hipismo
"A pesar de su edad": Ademar Rodríguez destaca la opción de su ejemplar para el 5y6 en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada: Favoritos de la cátedra para el 5y6 Nacional de la reunión N°44
Hipismo
Pronóstico exclusivo: Las fijas que muestran más potencial y la jugada larga que no puede faltar en su 5y6 de la R44
Hipismo
"He ganado este clásico varias veces": Francisco Quevedo va por otra corona en La Rinconada
Hipismo
La Rinconada con novedades: Un retiro en el clásico y otro en carrera normal cambian el 5y6
Hipismo
La Rinconada: Datos de Última Hora para el 16-11-2025
TEMAS DE HOY:
Hipismo
La Rinconada
Carreras
LVBP
Baseball United
Sabado 15 de Noviembre de 2025
Exit
VE
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Hipismo
Hipismo
Farándula
Farándula
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Otros deportes
Meridiano Premium
Meridiano Premium
Zona Apuestas
Zona Apuestas
VENEZUELA
Escoge tu edición de
meridiano.net
favorita
VE (VENEZUELA)
US (USA)
ÚLTIMA HORA
Beisbol
Beisbol
Beisbol Venezolano
Beisbol Grandes Ligas
Beisbol del Caribe
Hipismo
Farándula
Fútbol
Fútbol
Liga de Campeones
Venezolano
La Vinotinto
Español
Internacional
Baloncesto
Baloncesto
Venezolano
NBA
Internacional
Otros deportes
Meridiano premium
Zona apuestas
Políticas de privacidad
Términos y condiciones
Comercial
RSS