Conoce el entrenador de peso que recibirá a la potranca importada con proyección en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

Las actividades no cesan en el majestuoso hipódromo La Rinconada, donde ya se respira el ambiente de la venidera campaña 2026. Las autoridades hípicas alimentan las expectativas con anuncios oficiales de gran impacto, destacando un significativo aumento en el pote de premios y otras medidas clave para el sector.

Oscar González Vuelve con una Cuadra de Promesa

En medio de estas novedades, el reconocido asesor y propietario hípico, José Farache, confirmó a través de su cuenta en la red social "X" un regreso que sacude el paddock: la vuelta del entrenador Oscar González.

El anuncio del regreso de González cobra especial relevancia al estar acompañado de la noticia de varios ejemplares que se alojarán en su cuadra. Farache, de hecho, reveló el pasado 28 de diciembre otro ejemplar de peso que formará parte del entrenamiento del experimentado preparador.

Talentos Importados: Violence and Peace Lidera el Próximo Lote

El circuito La Rinconada se prepara para recibir una importante inyección de talento foráneo. La potranca Violence and Peace encabeza el próximo lote de ejemplares importados programados para llegar e iniciar su campaña en el hipódromo capitalino.

La tresañera tiene prevista su llegada el próximo sábado 03 de enero. Se trata de una hija del semental Violence, con una carta de presentación que registra una victoria y dos segundos lugares en solo cinco presentaciones.

Tras su arribo, Violence and Peace pasará de inmediato a las manos de Oscar González, quien asumirá la responsabilidad de prepararla para su debut y sus futuros compromisos. Su incorporación genera grandes expectativas, ya que se espera que aporte calidad y mayor competencia a las pruebas selectivas de la categoría.

Ficha Técnica de Violence and Peace

La nueva integrante del stud de Oscar González nació el 24 de abril de 2022. Su pedigrí destaca por su línea paterna: