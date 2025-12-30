LVBP

LVBP: Tigres y Caribes protagonizan tensa situación tras vaciarse las bancas

Los bengalíes están obligados a ganar para forzar un segundo choque en la Serie de Comodín

Por

Theoscar Mogollón González
Lunes, 29 de diciembre de 2025 a las 09:26 pm
Foto: @tigresoficiales
El Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel alberga el juego por la Serie de Comodín entre Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua, dos equipos que lo dejarán todo sobre el terreno de juego para convertirse en el quinto clasificado al Round Robin.

Justamente, las acciones llegaron a un nivel tan alto de intensidad que un simple ponche generó un caos entre los peloteros, dando a entender que hay muchas cosas importantes en juego.

Tigres y Caribes no quieren ceder nada

Todo sucedió en la parte baja del quinto, cuando Jesús Sucre tomaba turno con dos compañeros en circulación y el marcador empatado a dos carreras. Allí, con dos outs y cuenta completa, el lanzador José Guedez logró engañar al veterano receptor para poncharlo, lo que causó un intercambio de palabras entre ambos para iniciar una pelea que vació las bancas.

 

Lunes 29 de Diciembre de 2025
