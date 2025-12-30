LVBP: Tigres y Caribes protagonizan tensa situación tras vaciarse las bancas

Suscríbete a nuestros canales

El Estadio Alfonso "Chico" Carrasquel alberga el juego por la Serie de Comodín entre Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua, dos equipos que lo dejarán todo sobre el terreno de juego para convertirse en el quinto clasificado al Round Robin.

Justamente, las acciones llegaron a un nivel tan alto de intensidad que un simple ponche generó un caos entre los peloteros, dando a entender que hay muchas cosas importantes en juego.

Tigres y Caribes no quieren ceder nada

Todo sucedió en la parte baja del quinto, cuando Jesús Sucre tomaba turno con dos compañeros en circulación y el marcador empatado a dos carreras. Allí, con dos outs y cuenta completa, el lanzador José Guedez logró engañar al veterano receptor para poncharlo, lo que causó un intercambio de palabras entre ambos para iniciar una pelea que vació las bancas.