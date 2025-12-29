LVBP: Gorkys Hernández sustentó su título de bateo con este “pequeño” detalle

Suscríbete a nuestros canales

Gorkys Hernández, en el tiempo presente, es uno de los jugadores de mayor recorrido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP); el ya veterano toletero, y siempre destacado jardinero defensivo, inició su transitar por allá en el torneo 2006/2007 cuando contaba con 19 años de edad como parte de los Caribes de Anzoátegui.

En el lapso que comprendió ese arranque y hasta la 2011/2012 (estuvo ausente en 2010/2011), solo compiló .206 en promedio de bateo tras irse de 407-84, siendo su mejor average las .245 unidades que sumó en 2009/2010.

Su gran paso adelante ocurrió en el 2012-2013 cuando arrojó .367 con la garrocha, eso resultó de sus 83 imparables a lo largo de 226 turnos legales y todo desembocó en la conquista de su primera corona de bateo en el circuito local.

Gorkys Hernández más de una década luego

Ahora, con un margen amplio de tiempo, 13 años, el nativo de Güiria y ahora ficha de los Tigres de Aragua, de nuevo se erigió como champion bate. Culminó la ronda eliminatoria con 77 hits en 206 chances válidos para un robusto .367.

Independientemente de que la LVBP sea dominada por bateadores, nada común ha sido ver, en cualquier liga, a un monarca de bateo con un promedio de esa magnitud y de manera más específica, a su edad. Por ello merece crédito.

Y justo en los calendarios acumulados pudo estar parte de la clave para este nuevo logro, incluyendo también los naturales procesos de ajustes demandados perpetuamente en una disciplina como el beisbol. La combinación de factores, y desde nuestra perspectiva a priori, la paciencia jugó un papel fundamental.

Esto lo decimos porque Gorkys Gustavo durante el reciente octubre solo registró average de .256 cuando en 12 partidas culminó de 43-11, empero, en noviembre dio un giro al enfoque para simplemente matar la liga; durante 24 duelos ligó de 94-41 para un astronómico .436 con lo que de manera general rebotó hasta .380, siendo eso la canalización hacia la corona. Para diciembre añadió otros 25 inatrapables, en 67 turnos, que le reportó .362 y concluyó con la cifra citada.

En conclusión, para Hernández la esencia de su nuevo título estuvo en ese fabuloso noviembre.