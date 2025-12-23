LVBP: Leones del Caracas solo puede llegar al play in de esta manera

Suscríbete a nuestros canales

Causa sorpresa que a pesar de su muy irregular desempeño, los Leones del Caracas, a falta de 2 compromisos de la ronda eliminatoria, aún tenga opción de postemporada en el torneo 2025/2026 de la LVBP.

Tras 54 partidos, el grupo dirigido por José Alguacil es último en la tabla de posiciones con marca de 24 ganados, 30 perdidos y sin ganar ninguna de sus series particulares, siendo los mejores resultados, las igualdades a 4 conseguidas con Bravos de Margarita, Caribes de Anzoátegui, Águilas del Zulia y Tigres de Aragua.

Leones del Caracas ¡Qué problemón!

Contra Navegantes del Magallanes se cerró 3-5, con Cardenales de Lara 2-5 restando 1 encuentro en Barquisimeto, mientras que con Tiburones de La Guaira el careo va 3-4, faltando también 1 duelo que será en el Estadio Monumental.

En este punto, el margen es tan apretado que Leones no solo depende de sí mismo para respirar. Están obligados a ganar sus dos duelos y ligar que de manera simultánea caigan Tigres y Tiburones en los dos partidos que a ambos les faltan; solo así se mantendrá la opción de play offs para los melenudos.

LVBP - Beisbol - Play In - Round Robin

Pero el asunto es del todo extremo porque para ellos se requiere además, atravesar dos juegos extras; si el escenario de arriba se materializa, ese primer juego adicional será vs Aragua, el segundo ante La Guaira.

Y suponiendo que ese auténtico milagro se de, a lo sumo alcanzarán el 6to puesto del standing, que sí, da cupo para el play in, pero quien esté en esa casilla, recordemos, debe vencer dos veces al que finalice 5to.

Resumiendo, para llegar al round robin el Caracas necesita 6 lauros al hilo, así como 9 resultados favorables a sus intenciones. Casi nada…