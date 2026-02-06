Remate de 12 y condiciones a tope: El nombre a seguir en la pareja tercera dominical en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

De cara a la reunión número 06, que tiene previsto celebrarse en el Hipódromo Internacional de La Rinconada, formará parte de la sexta fecha del primer meeting, donde tanto jinetes como entrenadores buscarán aumentar sus registros y otros tomarse la primera foto del 2026 en la jornada dominical.

Datos hípicos: Ajuste contenida y muy bien La Rinconada

La potra Katalina, bajo la tutela de Gabriel Márquez, destaca como una de las posibles sorpresas en la compleja tercera competencia del programa. Esta prueba, reservada para yeguas de tres años, debutantes o no ganadoras, se disputará en un trayecto de 1.100 metros.

Pedigrí de alta gama

Nacida y criada en el Haras Urama, esta alazana es producto del cruce entre el recordado semental Constructor White y la matrona Grand Gladys, por Trappe Shot. Pese a la desaparición física del padrillo, su influencia en el óvalo de Coche permanece vigente a través de una notable lista de ganadores. Nombres como Lemon White, Winter Wonderland, Mo Cuishle y Gabo White respaldan la calidad genética de Katalina, quien defenderá su origen en la jornada dominical.

Una yunta de alta efectividad: R06

El factor profesional inclina la balanza a su favor. La dupla conformada por el jinete Hemirxon Medina y el entrenador Gabriel Márquez ostenta números envidiables: poseen dos triunfos en apenas cinco actuaciones, lo cual representa un sólido 40% de efectividad. Esta semana, ambos profesionales coinciden nuevamente con la meta de mantener su racha ganadora.

Por origen, conexiones y preparación, Katalina cuenta con los argumentos necesarios para desempeñar un papel protagónico y, posiblemente, cruzar la meta en ganancia para beneplácito de sus seguidores.

Ajuste: Jueves

En los ejercicios más recientes, realizados el jueves 06 de febrero del 2026, arrojaron que Katalina del aparato: 25,3 38,1 50,1 (800MTS) (ES) 63,2 2P 78,1/ al tiro, contenida y muy bien con remate de 12 con el mimo Johan Aranguren, de acuerdo a los informes de La División Oficial de Toma Tiempos del INH.

