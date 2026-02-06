Abre el ojo: El Caballo que ajustó contenido y no esta entre tus marcas para el 5y6 dominical

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 08 febrero, es la sexta reunión del primer meeting, a realizarse en el hipódromo La Rinconada, la cartelera esta lista un total de 11 interesantes carreras que incluyen una Condicional Especial serán las encargadas de levantar a la fanaticada hípica de sus asientos en los metros finales de cada competencia.

La octava carrera, tercera válida para el juego del 5y6 Nacional, es para caballos nacionales e importados de 6 y más años, ganadoras de cinco y más carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.200 metros, pautada para las 4:20 de la tarde.

Ejemplar: 5y6 La Rinconada Datos hípicos

Con la monta de Robert Capriles, Miketyson surge como la carta fuerte del preparador José Sánchez para este domingo. Aunque los pronósticos iniciales lo excluyen del trío de favoritos, sus opciones de victoria son sumamente altas, lo que lo convierte en el gran rival a batir fuera del radar oficial.

Su última actuación fue el día 19 de octubre en el óvalo de Coche, donde llegó segundo a 5 1/2 cuerpos del triunfador Gran Pepe para este mismo tiro de 1.200 metros.

Ajuste: 5y6 La Rinconada

El conducido por Capriles ajustó este jueves 05 de febrero del aparato: 27,1 41,1 54,1 (800MTS) (ES) 70,4/ al tiro, contenido con remate de 13 con el jinete Kervin Briceño. Información publicada por la hoja de ajuste de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).

Favoritos de la carrera: Ejemplares