A esta hora: Aquí te damos la información más "regada" para la tercera válida del 5y6 de la R39

El hipódromo La Rinconada presenta para el día domingo 12 de octubre la reunión número 39, con una cartelera de 12 carreras con dos Clásicos: Ezequiel Zamora (GIII) y Virgilio Decán (GI).

La tercera válida para el juego del 5y6 Nacional es para el lote de caballos nacionales e importados de cuatro y más años, ganadores de una y dos carreras (a excepción de carreras de reclamo en Venezuela), en distancia de 1.800 metros.

Yasiel (número 11), es uno de los corredores inscritos a reaparecer luego de 42 día sin correr, con la monta del efectivo aprendiz Winder Véliz y se estrena en la cuadra del entrenador Jorge Salvador para el Stud Los Deportistas.

El castaño mantiene una campaña de 13 actuaciones con dos victorias, por lo tanto, buscará tomarse una nueva foto del año, y se perfila como el tercer favorito para Gaceta Hípica.

En su última competencia disputada el 31 de agosto fue capaz de llegar tercero a 5 1/2 cuerpos del ganador El Gran Coliseo para este mismo recorrido de aliento (1.800 metros).

Ajuste: R39 La Rinconada

El miércoles 08 de octubre en la pista caraqueña, el nuevo presentado de Salvador galopó una vuelta, en pelo informado por la hoja de ajustes de la División de Tomatiempos Oficiales del Instituto Nacional de Hipódromos (INH).